https://ria.ru/20230908/ukraina-1895100263.html

Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин

Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023

Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин

Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:42

2023-09-08T20:42

2023-09-08T20:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить, что мы в 2014 году когда говорили, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш суверенитет технологический и помешать нашему развитию. И тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).По его словам, "наши прогнозы подтвердились", "всё как говорили, так всё и произошло"."Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим, я думаю, что вообще целенаправленно всё это делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин