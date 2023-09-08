https://ria.ru/20230908/ukraina-1895100263.html
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин
Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:42
2023-09-08T20:42
2023-09-08T20:58
специальная военная операция на украине
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САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить, что мы в 2014 году когда говорили, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш суверенитет технологический и помешать нашему развитию. И тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).По его словам, "наши прогнозы подтвердились", "всё как говорили, так всё и произошло"."Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим, я думаю, что вообще целенаправленно всё это делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - отметил президент РФ.
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин
Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели для сдерживания России
САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что мы в 2014 году когда говорили, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш суверенитет технологический и помешать нашему развитию. И тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
По его словам, "наши прогнозы подтвердились", "всё как говорили, так всё и произошло".
"Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим, я думаю, что вообще целенаправленно всё это делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - отметил президент РФ.
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