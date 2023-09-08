Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 08.09.2023 (обновлено: 20:58 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895100263.html
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин
Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:42
2023-09-08T20:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить, что мы в 2014 году когда говорили, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш суверенитет технологический и помешать нашему развитию. И тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).По его словам, "наши прогнозы подтвердились", "всё как говорили, так всё и произошло"."Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим, я думаю, что вообще целенаправленно всё это делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели, заявил Путин

Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели для сдерживания России

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе для того, чтобы ограничить развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что мы в 2014 году когда говорили, тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш суверенитет технологический и помешать нашему развитию. И тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
По его словам, "наши прогнозы подтвердились", "всё как говорили, так всё и произошло".
"Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим, я думаю, что вообще целенаправленно всё это делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - отметил президент РФ.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала