Масштабная битва. В Италии раскрыли опасный сценарий конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: НАТО начнет большую войну с Китаем, если победит на Украине
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Китай станет следующей военной целью для НАТО, если альянс добьется успеха на Украине, пишет Пьеро Бевилаква в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
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"Если НАТО победит, мира не будет — начнется новая, более масштабная и катастрофическая битва против Китая, против десятков больших и малых стран, ищущих свой собственный путь, против самого хода мировой истории", — говорится в статье.
Как отмечается в публикации, поражение Запада — это необходимое условие, при котором прекратятся войны. В этом сценарии Евросоюз вновь обретет самостоятельность, вспомнит об амбициозном проекте мирного сосуществования, о совместном управлении международными отношениями, ради которого он и был создан, считает Бевилаква.
По его мнению, выгода от гибели НАТО станет еще более очевидной, если вспомнить, что в агрессивной внешней политике США господствуют немногочисленные, но могущественные группы и лобби. Благодаря своему богатству, плюрализму и культурной мощи, а также способности к технологическим инновациям Штаты могли бы открыть новую страницу в мировой истории, вдохновлять страны на заботу о планете, полагает журналист.
"Вместо этого, руководствуясь стремлением к доминированию нескольких групп, преследующих крупные экономические интересы, Вашингтон упорно продолжает курс XX века", — резюмировал он.
В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации и экспансии в постсоветское пространство. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.