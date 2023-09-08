https://ria.ru/20230908/ukraina-1895096550.html

Масштабная битва. В Италии раскрыли опасный сценарий конфликта на Украине

Масштабная битва. В Италии раскрыли опасный сценарий конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2023

Масштабная битва. В Италии раскрыли опасный сценарий конфликта на Украине

Китай станет следующей военной целью для НАТО, если альянс добьется успеха на Украине, пишет Пьеро Бевилаква в статье для итальянской газеты IL Fatto... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:06

2023-09-08T20:06

2023-09-08T20:06

политика

украина

китай

италия

нато

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Китай станет следующей военной целью для НАТО, если альянс добьется успеха на Украине, пишет Пьеро Бевилаква в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano."Если НАТО победит, мира не будет — начнется новая, более масштабная и катастрофическая битва против Китая, против десятков больших и малых стран, ищущих свой собственный путь, против самого хода мировой истории", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, поражение Запада — это необходимое условие, при котором прекратятся войны. В этом сценарии Евросоюз вновь обретет самостоятельность, вспомнит об амбициозном проекте мирного сосуществования, о совместном управлении международными отношениями, ради которого он и был создан, считает Бевилаква.По его мнению, выгода от гибели НАТО станет еще более очевидной, если вспомнить, что в агрессивной внешней политике США господствуют немногочисленные, но могущественные группы и лобби. Благодаря своему богатству, плюрализму и культурной мощи, а также способности к технологическим инновациям Штаты могли бы открыть новую страницу в мировой истории, вдохновлять страны на заботу о планете, полагает журналист."Вместо этого, руководствуясь стремлением к доминированию нескольких групп, преследующих крупные экономические интересы, Вашингтон упорно продолжает курс XX века", — резюмировал он.В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации и экспансии в постсоветское пространство. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1895065480.html

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политика, украина, китай, италия, нато