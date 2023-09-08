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Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 08.09.2023 (обновлено: 18:12 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине
Не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш, призвав не делать из организации РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:42
2023-09-08T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антониу гутерреш
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 8 сен - РИА Новости. Не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш, призвав не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг данного конфликта. На пресс-конференции в Нью-Дели ему задали вопрос, является ли ООН неспособной разрешить конфликт на Украине. "Винить ООН за то, что делают страны-члены, просто. Но это не ООН... создала условия для этого конфликта. Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность (за свои поступки - ред). И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов", - сказал Гутерреш.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html
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в мире, украина, антониу гутерреш, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине

Гутерреш призвал не обвинять ООН в создании условий для конфликта на Украине

© AFP 2023 / ARUN SANKARГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. 8 сентября 2023
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. 8 сентября 2023
Читать ria.ru в
ООН, 8 сен - РИА Новости. Не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш, призвав не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг данного конфликта.
На пресс-конференции в Нью-Дели ему задали вопрос, является ли ООН неспособной разрешить конфликт на Украине.
"Винить ООН за то, что делают страны-члены, просто. Но это не ООН... создала условия для этого конфликта. Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность (за свои поступки - ред). И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов", - сказал Гутерреш.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнтониу ГутеррешООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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