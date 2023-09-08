https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html

Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине

Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине - РИА Новости, 08.09.2023

Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине

Не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш, призвав не делать из организации РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:42

2023-09-08T16:42

2023-09-08T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антониу гутерреш

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 8 сен - РИА Новости. Не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш, призвав не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг данного конфликта. На пресс-конференции в Нью-Дели ему задали вопрос, является ли ООН неспособной разрешить конфликт на Украине. "Винить ООН за то, что делают страны-члены, просто. Но это не ООН... создала условия для этого конфликта. Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность (за свои поступки - ред). И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, антониу гутерреш, оон, ситуация в днр и лнр