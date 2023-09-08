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В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html
В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине
В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:38
2023-09-08T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
оон
генеральная ассамблея оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации Объединенных наций по ситуации на Украине, по его словам, ООН – "фиктивная организация", ожидать от нее чего-то действенного не стоит. Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. "Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное в позиции самой ООН", - сказал Подоляк. По его словам, ООН как учреждение, которое на что-то влияет, не существует. "Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе. Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России. Поэтому ожидать от ООН чего-то действенного не надо", - отметил Подоляк. По его мнению, после завершения конфликта на Украине позиция ООН не изменится. "Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует. Просто примите это как факт. Президент использует это как площадку для того, чтобы еще раз привлечь внимание к теме войны", - добавил Подоляк. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид. Он отметил, что специальная военная операция на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал народ на Донбассе издевательствам и истреблению. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894806328.html
https://ria.ru/20230906/oon-1894631465.html
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887111790.html
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в мире, украина, михаил подоляк, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине

Подоляк призвал не ждать от "фиктивной" ООН изменения позиции по Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации Объединенных наций по ситуации на Украине, по его словам, ООН – "фиктивная организация", ожидать от нее чего-то действенного не стоит.
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой
Вчера, 17:17
"Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное в позиции самой ООН", - сказал Подоляк.
По его словам, ООН как учреждение, которое на что-то влияет, не существует. "Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе. Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России. Поэтому ожидать от ООН чего-то действенного не надо", - отметил Подоляк.
По его мнению, после завершения конфликта на Украине позиция ООН не изменится. "Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует. Просто примите это как факт. Президент использует это как площадку для того, чтобы еще раз привлечь внимание к теме войны", - добавил Подоляк.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Россия призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине
6 сентября, 20:38
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид. Он отметил, что специальная военная операция на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал народ на Донбассе издевательствам и истреблению.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
Постпред Белоруссии заявил, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины
29 июля, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякООНГенеральная Ассамблея ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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