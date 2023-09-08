https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html

В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине

В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 08.09.2023

В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:38

2023-09-08T13:38

2023-09-08T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

оон

генеральная ассамблея оон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации Объединенных наций по ситуации на Украине, по его словам, ООН – "фиктивная организация", ожидать от нее чего-то действенного не стоит. Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. "Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное в позиции самой ООН", - сказал Подоляк. По его словам, ООН как учреждение, которое на что-то влияет, не существует. "Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе. Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России. Поэтому ожидать от ООН чего-то действенного не надо", - отметил Подоляк. По его мнению, после завершения конфликта на Украине позиция ООН не изменится. "Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует. Просто примите это как факт. Президент использует это как площадку для того, чтобы еще раз привлечь внимание к теме войны", - добавил Подоляк. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид. Он отметил, что специальная военная операция на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал народ на Донбассе издевательствам и истреблению. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230907/ukraina-1894806328.html

https://ria.ru/20230906/oon-1894631465.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр