https://ria.ru/20230908/ukraina-1894926854.html
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины - РИА Новости, 08.09.2023
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины
Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:53
2023-09-08T11:53
2023-09-08T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, его слова приводит агентство РБК-Украина. "Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал парламентарий. По его словам, для женщин, которые встанут на воинский учет, ограничений для выезда нет. Накануне Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ограничат с 1 октября. Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны республики Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины
Вениславский: выезд с Украины ограничили только для уже мобилизованных женщин