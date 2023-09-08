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В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 08.09.2023 (обновлено: 16:04 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894926854.html
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины - РИА Новости, 08.09.2023
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины
Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:53
2023-09-08T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, его слова приводит агентство РБК-Украина. "Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал парламентарий. По его словам, для женщин, которые встанут на воинский учет, ограничений для выезда нет. Накануне Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ограничат с 1 октября. Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны республики Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины

Вениславский: выезд с Украины ограничили только для уже мобилизованных женщин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, его слова приводит агентство РБК-Украина.
«
"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал парламентарий.
По его словам, для женщин, которые встанут на воинский учет, ограничений для выезда нет.
Накануне Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ограничат с 1 октября.
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Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны республики Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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