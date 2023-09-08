https://ria.ru/20230908/ukraina-1894926854.html

В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины

В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины - РИА Новости, 08.09.2023

В Раде уточнили, кому из женщин запретили выезжать с Украины

Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:53

2023-09-08T11:53

2023-09-08T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

федор вениславский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выезд с Украины ограничили только для мобилизованных женщин, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, его слова приводит агентство РБК-Украина. "Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал парламентарий. По его словам, для женщин, которые встанут на воинский учет, ограничений для выезда нет. Накануне Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ограничат с 1 октября. Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны республики Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр