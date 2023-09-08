Рейтинг@Mail.ru
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 08.09.2023 (обновлено: 15:28 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894918735.html
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР - РИА Новости, 08.09.2023
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР
Украина запретит въезд в страну группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из Китая, посетивших ДНР, заявил представитель МИД страны Олег Николенко на своей... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:18
2023-09-08T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
донецкая народная республика
мид украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895017534_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_b608cc1bcd3aa1de2fa18e998dc8547e.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина запретит въезд в страну группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из Китая, посетивших ДНР, заявил представитель МИД страны Олег Николенко на своей странице в соцсети. &quot;Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город&quot;, — написал он.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания "Украина.ру". Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой полуострова Сергеем Аксеновым.Как рассказал накануне Пушилин в своем телеграм-канале, среди членов делегации была оперная певица Ван-Фан, она спела песню "Катюша" в подорванном украинскими войсками драмтеатре Мариуполя. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, а к 21 апреля освободили практически весь город. Во время боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Сейчас его активно восстанавливают, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888711435.html
китай
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895017534_149:0:1052:677_1920x0_80_0_0_2eaa2e962205eaca46d3fa46d7c74425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия, донецкая народная республика, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР

МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан

© Пушилин Д.В./TelegramКитайская певица Ван-Фан в мариупольском театре
Китайская певица Ван-Фан в мариупольском театре
© Пушилин Д.В./Telegram
Китайская певица Ван-Фан в мариупольском театре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина запретит въезд в страну группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из Китая, посетивших ДНР, заявил представитель МИД страны Олег Николенко на своей странице в соцсети.
«

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он.

Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания "Украина.ру". Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой полуострова Сергеем Аксеновым.
Как рассказал накануне Пушилин в своем телеграм-канале, среди членов делегации была оперная певица Ван-Фан, она спела песню "Катюша" в подорванном украинскими войсками драмтеатре Мариуполя.
В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, а к 21 апреля освободили практически весь город. Во время боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Сейчас его активно восстанавливают, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
МИД Китая заявил, что займет беспристрастную позицию по Украине
7 августа, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала