https://ria.ru/20230908/ukraina-1894918735.html
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР - РИА Новости, 08.09.2023
Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР
Украина запретит въезд в страну группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из Китая, посетивших ДНР, заявил представитель МИД страны Олег Николенко на своей... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:18
2023-09-08T11:18
2023-09-08T15:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина запретит въезд в страну группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из Китая, посетивших ДНР, заявил представитель МИД страны Олег Николенко на своей странице в соцсети. "Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания "Украина.ру". Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой полуострова Сергеем Аксеновым.Как рассказал накануне Пушилин в своем телеграм-канале, среди членов делегации была оперная певица Ван-Фан, она спела песню "Катюша" в подорванном украинскими войсками драмтеатре Мариуполя. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, а к 21 апреля освободили практически весь город. Во время боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Сейчас его активно восстанавливают, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888711435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина запретит въезд в страну китайской делегации, посетившей ДНР
МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан