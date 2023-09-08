https://ria.ru/20230908/ukraina-1894911936.html

На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам

На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам - РИА Новости, 08.09.2023

На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам

Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании гражданки России по обвинению в якобы корректировке ударов по городу Сумы, ей грозит вплоть... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:50

2023-09-08T10:50

2023-09-08T10:50

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании гражданки России по обвинению в якобы корректировке ударов по городу Сумы, ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. "СБУ по горячим следам задержала россиянку, которая корректировала удары по Сумам… По данным следствия, "наведением" по пограничному областному центру занималась гражданка РФ, имеющая вид на жительство на Украине и длительное время проживающая в Сумах", - говорится в сообщении.В спецслужбе утверждают, что женщина якобы по заданию разведки РФ собирала информацию о местах пребывания украинских военных. "Полученную информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов. Кроме того, она выполняла еще одну задачу – создание на территории областного центра собственной агентурной сети", - утверждают в СБУ. По информации ведомства, против нее заведено уголовное дело по двум статьям: "подстрекательство к государственной измене", "несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ". Их санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20221011/sbu-1823094075.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сумы, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр