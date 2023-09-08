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На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894911936.html
На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам
На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам - РИА Новости, 08.09.2023
На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам
Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании гражданки России по обвинению в якобы корректировке ударов по городу Сумы, ей грозит вплоть... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:50
2023-09-08T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сумы
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании гражданки России по обвинению в якобы корректировке ударов по городу Сумы, ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. "СБУ по горячим следам задержала россиянку, которая корректировала удары по Сумам… По данным следствия, "наведением" по пограничному областному центру занималась гражданка РФ, имеющая вид на жительство на Украине и длительное время проживающая в Сумах", - говорится в сообщении.В спецслужбе утверждают, что женщина якобы по заданию разведки РФ собирала информацию о местах пребывания украинских военных. "Полученную информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов. Кроме того, она выполняла еще одну задачу – создание на территории областного центра собственной агентурной сети", - утверждают в СБУ. По информации ведомства, против нее заведено уголовное дело по двум статьям: "подстрекательство к государственной измене", "несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ". Их санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20221011/sbu-1823094075.html
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в мире, украина, россия, сумы, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам

СБУ заявила о задержании россиянки, якобы корректировавшей удары по Сумам

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании гражданки России по обвинению в якобы корректировке ударов по городу Сумы, ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
"СБУ по горячим следам задержала россиянку, которая корректировала удары по Сумам… По данным следствия, "наведением" по пограничному областному центру занималась гражданка РФ, имеющая вид на жительство на Украине и длительное время проживающая в Сумах", - говорится в сообщении.
В спецслужбе утверждают, что женщина якобы по заданию разведки РФ собирала информацию о местах пребывания украинских военных. "Полученную информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов. Кроме того, она выполняла еще одну задачу – создание на территории областного центра собственной агентурной сети", - утверждают в СБУ.
По информации ведомства, против нее заведено уголовное дело по двум статьям: "подстрекательство к государственной измене", "несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ". Их санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСумыСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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