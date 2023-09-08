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Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894904120.html
Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины
Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины - РИА Новости, 08.09.2023
Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины
Вооруженный конфликт на Украине закончится ее распадом, а Запад будет втягиваться в него все сильнее, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:21
2023-09-08T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чехия
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине закончится ее распадом, а Запад будет втягиваться в него все сильнее, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Mysl Polska. "Все говорят, что тотальная война с Россией ни в чьих интересах. На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела ввязываться, но в конце концов они это сделали. Боюсь, мы будем все больше втягиваться в этот конфликт. Мы слышим из Киева, что они воюют в этой войне, чтобы защитить даже нас от русских. Я не согласен с этим", - сказал генерал. При этом он указывает на высокую вероятность того, что конфликт перерастет в замороженный, а Украина распадется. "Я боюсь, что конфликт на Украине - это война, которая закончится распадом Украины, тяжелыми потерями и разрушением. В мире произойдет еще один замороженный конфликт, который вызовет много проблем для той части Европы, в которой мы живем", - сказал Шандор. Тем не менее, он считает, что в этом случае "Россия по-прежнему будет объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы". Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, россия, чехия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чехия, Владимир Путин
Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины

Экс-глава военной разведки Чехии: конфликт на Украине закончится ее распадом

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине закончится ее распадом, а Запад будет втягиваться в него все сильнее, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Mysl Polska.
«
"Все говорят, что тотальная война с Россией ни в чьих интересах. На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела ввязываться, но в конце концов они это сделали. Боюсь, мы будем все больше втягиваться в этот конфликт. Мы слышим из Киева, что они воюют в этой войне, чтобы защитить даже нас от русских. Я не согласен с этим", - сказал генерал.
При этом он указывает на высокую вероятность того, что конфликт перерастет в замороженный, а Украина распадется. "Я боюсь, что конфликт на Украине - это война, которая закончится распадом Украины, тяжелыми потерями и разрушением. В мире произойдет еще один замороженный конфликт, который вызовет много проблем для той части Европы, в которой мы живем", - сказал Шандор.
Тем не менее, он считает, что в этом случае "Россия по-прежнему будет объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы".
Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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