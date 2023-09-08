https://ria.ru/20230908/ukraina-1894904120.html

Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины

Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины - РИА Новости, 08.09.2023

Экс-глава военной разведки Чехии предсказал распад Украины

Вооруженный конфликт на Украине закончится ее распадом, а Запад будет втягиваться в него все сильнее, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:21

2023-09-08T10:21

2023-09-08T10:21

специальная военная операция на украине

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украина

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине закончится ее распадом, а Запад будет втягиваться в него все сильнее, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Mysl Polska. "Все говорят, что тотальная война с Россией ни в чьих интересах. На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела ввязываться, но в конце концов они это сделали. Боюсь, мы будем все больше втягиваться в этот конфликт. Мы слышим из Киева, что они воюют в этой войне, чтобы защитить даже нас от русских. Я не согласен с этим", - сказал генерал. При этом он указывает на высокую вероятность того, что конфликт перерастет в замороженный, а Украина распадется. "Я боюсь, что конфликт на Украине - это война, которая закончится распадом Украины, тяжелыми потерями и разрушением. В мире произойдет еще один замороженный конфликт, который вызовет много проблем для той части Европы, в которой мы живем", - сказал Шандор. Тем не менее, он считает, что в этом случае "Россия по-прежнему будет объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы". Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, чехия, владимир путин