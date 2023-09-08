Вы даже не уловили. Украинцев ждет новая катастрофа
"Страна.ua": на Украине наступает коммунальный коллапс
Монумент независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Украинские эксперты предупредили о приближении "коммунального коллапса" из-за проблем с газом, пишет "Страна.ua".
Как отмечает издание, с началом осени на Украине начали массово отключать горячую воду: в Волынской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Черниговской и других областях. Коммунальщики сообщают, что горячую воду отключают из-за проблем с газом.
"Дело в том, что с 1 сентября "Нафтогаз Трейдинг" попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. То есть греть воду попросту нечем", - говорится в статье.
По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, горячая вода – это только "первый звоночек" грядущих проблем, которые спровоцируют "коммунальный коллапс". При этом из-за плановых отключений из-за ремонтов "тонкую грань перехода от профилактики сетей до коллапса" многие украинцы еще "не уловили".
"Будущий отопительный сезон будет сверхсложным", – предупредил глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко. По его словам, многие составляющие энергетической инфраструктуры "не готовы к зиме": мало угля на ТЭС, могут возникнуть проблемы с газом, а по электроэнергии за последнее время было уже девять аварийных запросов на поставки электроэнергии у Европы. И это в условиях, когда зима еще даже не началась, указал он.
"Можно предположить, что, если текущее состояние дел сохранится, с наступлением холодов будет только хуже. Не зря на местах уже готовят население к длительным отключениям. Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой", – призвал Попенко.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее он же указывал, что Киев получил необходимые средства для вхождения в отопительный сезон.
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