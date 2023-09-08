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На одном из избирательных участков в Москве опечатали урну из-за вброса
На одном из избирательных участков в Москве опечатали урну из-за вброса - РИА Новости, 08.09.2023
На одном из избирательных участков в Москве опечатали урну из-за вброса
В Москве на одном из избирательных участков опечатали урну из-за вброса листа с неизвестными данными, находящиеся в ней бюллетени не войдут в итоги голосования, РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:07
2023-09-08T12:07
2023-09-08T12:22
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Москве на одном из избирательных участков опечатали урну из-за вброса листа с неизвестными данными, находящиеся в ней бюллетени не войдут в итоги голосования, сообщил в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году его руководитель Вадим Ковалев. Он рассказал, что в общественный штаб по наблюдению за выборами поступила информация о том, что на одном из избирательных участков якобы произошел вброс бюллетеня. "Срочно связались с нашим наблюдателем на месте. По словам наблюдателя, избирательница в полном соответствии с законом получила один бюллетень, поставила там отметки, а в урну бросила два листа бумаги – бюллетень и еще один, установить, что было на втором листе, пока невозможно. Скомпроментированную урну опечатали, находящиеся в ней бюллетени не войдут в итоги голосования. Сейчас группа разбора выясняет подробности случившегося", – написал Ковалев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
На одном из избирательных участков в Москве опечатали урну из-за вброса
На УИК в Москве опечатали урну из-за вброса листа с неизвестными данными