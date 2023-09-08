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"Тотальные удары". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине
"Тотальные удары". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине - РИА Новости, 08.09.2023
"Тотальные удары". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине
Усилившиеся удары России по Украине наносят невосполнимые потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:46
2023-09-08T14:46
2023-09-08T14:46
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Усилившиеся удары России по Украине наносят невосполнимые потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери", — указал политолог.Соскин также отметил, что пока российские удары стали мощнее, украинская верхушка может лишь только делать пустые высказывания и заявления, и назначение нового министра обороны, скорее всего, это не изменит.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский
"Тотальные удары". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: удары России по Украине наносят невосполнимые потери