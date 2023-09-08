https://ria.ru/20230908/ucheniya-1894908944.html

Около 85 американских военных примут участие в учениях с Арменией

Около 85 американских военных примут участие в учениях с Арменией - РИА Новости, 08.09.2023

Около 85 американских военных примут участие в учениях с Арменией

Порядка 85 американских военных и 175 армянских военных примут участие в совместных учениях с Арменией под названием Eagle Partner, заявили в Командовании Армии РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:42

2023-09-08T10:42

2023-09-08T10:42

в мире

сша

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Порядка 85 американских военных и 175 армянских военных примут участие в совместных учениях с Арменией под названием Eagle Partner, заявили в Командовании Армии США в Европе и Африке. "Примерно 85 солдат США будут тренироваться вместе с примерно 175 армянскими солдатами в ходе Eagle Partner, миротворческих учений в Армении, с 11 по 20 сентября", - говорится в пресс-релизе Командования Армии США в Европе и Африке. Отмечается, что в учениях будут задействованы солдаты из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года. Учения нацелены на подготовку 12-й миротворческой бригады Армении к оценке в рамках концепции оперативного потенциала НАТО позднее в этом году, сообщается в пресс-релизе. Учения Eagle Partner позволят двум странам "построить новые отношения на тактическом уровне" и повысить оперативную совместимость подразделений для миротворческих операций, заявил полковник Мартин О"Доннелл, представитель Командования Армии США в Европе и Африке. Ранее сообщалось, что армяно-американские военные учения пройдут в Армении. Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В частности, в эти дни военные медики участвуют в маневрах, проводимых на военной базе в немецком Хоэнфельсе медицинской службой сухопутных войск США. В октябре 2022 года там же свои навыки отрабатывали армянские миротворцы. Подобные учения проводились и ранее. Кроме того, между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP), который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в IPAP предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

https://ria.ru/20230907/ucheniya-1894721104.html

https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, армения