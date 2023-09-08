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В центральной части России открылись участки для голосования - РИА Новости, 08.09.2023
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08:00 08.09.2023 (обновлено: 08:56 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/uchastki-1894886959.html
В центральной части России открылись участки для голосования
В центральной части России открылись участки для голосования - РИА Новости, 08.09.2023
В центральной части России открылись участки для голосования
Избирательные участки открылись в Москве и центральной части России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:00
2023-09-08T08:56
политика
россия
москва
донецкая народная республика
госдума рф
ивановская областная дума
ярославская областная дума
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве и центральной части России.Столица выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.Работают почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать очно или электронно. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.В пяти регионах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также все новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.В 25 регионах есть возможность проголосовать онлайн. По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан. Москва в эту статистику не входит, так как не требуется подавать заявление.Избирательные участки открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходят выборы губернаторов. В Калмыкии, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Ростовской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе жители выберут членов региональных парламентов.Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 субъекте России: в 19 из них выборы пройдут в три дня, в Омской области — в два, в Тюменской — в один. Продолжительность голосования выбирали сами регионы.Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
https://ria.ru/20230907/klyuchi-1894792470.html
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политика, россия, москва, донецкая народная республика, госдума рф, ивановская областная дума, ярославская областная дума, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Ивановская областная Дума, Ярославская областная Дума, Единый день голосования в России — 2023
В центральной части России открылись участки для голосования

В Москве и центральной части России открылись участки для голосования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Агитационный баннер к Единому дню голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве и центральной части России.
Столица выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
Работают почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать очно или электронно. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.
В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.
В пяти регионах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также все новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
В 25 регионах есть возможность проголосовать онлайн. По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан. Москва в эту статистику не входит, так как не требуется подавать заявление.
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Вчера, 16:39
Избирательные участки открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходят выборы губернаторов.
В Калмыкии, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Ростовской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе жители выберут членов региональных парламентов.
Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 субъекте России: в 19 из них выборы пройдут в три дня, в Омской области — в два, в Тюменской — в один. Продолжительность голосования выбирали сами регионы.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
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ПолитикаРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФИвановская областная ДумаЯрославская областная ДумаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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