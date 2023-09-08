В центральной части России открылись участки для голосования
В Москве и центральной части России открылись участки для голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве и центральной части России.
Столица выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
Работают почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать очно или электронно. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.
В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.
В пяти регионах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также все новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
В 25 регионах есть возможность проголосовать онлайн. По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан. Москва в эту статистику не входит, так как не требуется подавать заявление.
Избирательные участки открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходят выборы губернаторов.
В Калмыкии, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Ростовской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе жители выберут членов региональных парламентов.
Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 субъекте России: в 19 из них выборы пройдут в три дня, в Омской области — в два, в Тюменской — в один. Продолжительность голосования выбирали сами регионы.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.