https://ria.ru/20230908/tualet-1895025083.html

Глава омского Минздрава предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям

Глава омского Минздрава предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям - РИА Новости, 08.09.2023

Глава омского Минздрава предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский предложил фельдшеру из деревенского ФАПа, где нет туалета, ходить к соседям, пока не найдут более... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:51

2023-09-08T15:51

2023-09-08T16:34

происшествия

омская область

александр мураховский

виталий хоценко

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ОМСК, 8 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский предложил фельдшеру из деревенского ФАПа, где нет туалета, ходить к соседям, пока не найдут более приспособленное помещение. "С соседями многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета", — написал он в комментарии к жалобе активистки Анны Павличук. Ранее женщина обратилась к врио губернатора Виталию Хоценко на странице в социальной сети по поводу отсутствия санузла в ФАПе в деревне Березянка. Она добавила, что из-за недовольства работающего там врача жители двух населенных пунктов могут остаться без фельдшера. Уточнялось, что ФАП находится в частном многоквартирном доме.В самом Минздраве сообщили РИА Новости, что медик действительно увольняется, но по другим причинам. "Министром здравоохранения региона принято решение внести изменения в программу модернизации первичного звена и запланировать установку нового модульного ФАПа в деревне Березянка в 2024 году. В настоящий момент прорабатывается вопрос временного размещения ФАПа в более приспособленном помещении. Решение фельдшера уволиться связано с личными семейными обстоятельствами", — прокомментировали в ведомстве. Там также подчеркнули, что жители деревни не останутся без медобслуживания. Прокуратура Омской области, в свою очередь, начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и положений о здравоохранении.

https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html

https://ria.ru/20220129/skoraya-1769949015.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область, александр мураховский, виталий хоценко