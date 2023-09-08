https://ria.ru/20230908/tseny-1895036754.html

Вучич показал сербам реальную потребительскую корзину

Вучич показал сербам реальную потребительскую корзину - РИА Новости, 08.09.2023

Вучич показал сербам реальную потребительскую корзину

Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам в пятницу продемонстрировал реальную потребительскую корзину с продуктами и рассказал о... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:38

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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам в пятницу продемонстрировал реальную потребительскую корзину с продуктами и рассказал о планируемом снижении цен на основные наименования. По данным республиканского управления статистики Сербии, в июне 2023 года потребительские цены были на 13,7% выше, чем в июне 2022 года. Относительно декабря 2022 года они выросли за полгода на 6%. В ходе обращения к гражданам в пятницу Вучич сообщил, что министерство внешней и внутренней торговли вместе с производителями и торговыми сетями подготовили меры для помощи гражданам. Он попросил главу минторга Томислава Момировича принести ему "эту мою корзину" и поставил на стол корзинку из супермаркета с продуктами. "Здесь продукция, которая будет обозначена логотипом "Лучшая цена", со следующей среды увидите это почти во всех наших торговых сетях. Здесь 20 основных наименований. Мы подготовили и статистику цен по региону из-за обилия лжи, что у нас самые высокие цены, а у нас цена хлеба убедительно ниже, чем во всей Европе и ни у кого в регионе нет даже близко такой цены", - указал президент Сербии. "Вот, например, колбаса из мяса цыплят, обычная цена на нее сейчас 399 динаров (около 3,4 евро за килограмм – ред.), а со среды будет 259 динаров (около 2,2 евро за килограмм). Речь идет об огромном удешевлении", - Вучич при этом достал из корзины палку колбасы, затем также продемонстрировал йогурт, картошку, макароны, молоко, сок, кофе, рассказал о новых ценах и добавил, что для него "это не смешно" и власти таким образом заботятся о людях.

https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html

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экономика, сербия, европа, александр вучич, в мире