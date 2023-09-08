https://ria.ru/20230908/trikolor-1895041602.html

Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ

Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ - РИА Новости, 08.09.2023

Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ

Более половины опрошенных клиентов "Триколор" считают причиной возникающих помех в спутниковом вещании внешние атаки, сообщает оператор спутникового... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:35

2023-09-08T17:35

2023-09-08T17:39

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более половины опрошенных клиентов "Триколор" считают причиной возникающих помех в спутниковом вещании внешние атаки, сообщает оператор спутникового телевидения."Триколор" в августе провел исследование среди своих клиентов с целью выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также об их причинах."Свыше 50 % опрошенных, которые спонтанно называли причину, указали "Внешние атаки". Вторым по популярности вариантом ответа стал "Проблемы со спутником" — более нейтральный при сохранении той же смысловой нагрузки. Его выбрали 26% респондентов. Еще 19% опрошенных указали в качестве причины перебоев в вещании погоду", - говорится в сообщении.Исследование проводилось методом телефонного опроса по выборке, которая структурно соответствует базе оператора. Наибольшим ее сегментом стали клиенты из ЦФО и ЮФО в возрасте 35-59 лет, подтвердившие наличие помех в вещании за последние два месяца.Ранее "Триколор" сообщал, что абоненты российских спутниковых операторов с января 2023 года испытывают сложности при просмотре телевидения. Их причина — волна помех с территории сопредельного государства. В начале августа оператор также сообщил, что с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России.В ответ на это был разработан и запущен в реализацию план противодействия. В частности, это потребовало перевода клиентов в Калининградской области на российский спутник "Экспресс-АТ1". Переход осуществили уже порядка 20 тысяч клиентов, указали в компании."Триколор" честен со своими клиентами, всегда остается с ними в диалоге и прямо озвучивает существующие трудности. Проведенное исследование подтвердило, что теперь наши абоненты понимают природу помех в вещании, и мы благодарны, что относятся к сложившейся ситуации с пониманием", — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании "Триколор" Алексей Липилин.Как ранее сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, министерство совместно с другими ведомствами принимают меры, чтобы противодействовать попыткам украинской стороны препятствовать распространению телерадиосигнала на территории РФ.Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства, сказал он.Шадаев уточнил, что "глушат просто наш космический аппарат, транспондеры, которые обеспечивают распространение".

https://ria.ru/20230808/veschanie-1888799372.html

https://ria.ru/20230906/sputniki-1894584712.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, новости компаний - экономика, триколор тв