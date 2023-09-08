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Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ - РИА Новости, 08.09.2023
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Наука
 
17:35 08.09.2023 (обновлено: 17:39 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/trikolor-1895041602.html
Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ
Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ - РИА Новости, 08.09.2023
Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ
Более половины опрошенных клиентов "Триколор" считают причиной возникающих помех в спутниковом вещании внешние атаки, сообщает оператор спутникового... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:35
2023-09-08T17:39
технологии
новости компаний - экономика
триколор тв
наука
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более половины опрошенных клиентов "Триколор" считают причиной возникающих помех в спутниковом вещании внешние атаки, сообщает оператор спутникового телевидения."Триколор" в августе провел исследование среди своих клиентов с целью выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также об их причинах."Свыше 50 % опрошенных, которые спонтанно называли причину, указали "Внешние атаки". Вторым по популярности вариантом ответа стал "Проблемы со спутником" — более нейтральный при сохранении той же смысловой нагрузки. Его выбрали 26% респондентов. Еще 19% опрошенных указали в качестве причины перебоев в вещании погоду", - говорится в сообщении.Исследование проводилось методом телефонного опроса по выборке, которая структурно соответствует базе оператора. Наибольшим ее сегментом стали клиенты из ЦФО и ЮФО в возрасте 35-59 лет, подтвердившие наличие помех в вещании за последние два месяца.Ранее "Триколор" сообщал, что абоненты российских спутниковых операторов с января 2023 года испытывают сложности при просмотре телевидения. Их причина — волна помех с территории сопредельного государства. В начале августа оператор также сообщил, что с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России.В ответ на это был разработан и запущен в реализацию план противодействия. В частности, это потребовало перевода клиентов в Калининградской области на российский спутник "Экспресс-АТ1". Переход осуществили уже порядка 20 тысяч клиентов, указали в компании."Триколор" честен со своими клиентами, всегда остается с ними в диалоге и прямо озвучивает существующие трудности. Проведенное исследование подтвердило, что теперь наши абоненты понимают природу помех в вещании, и мы благодарны, что относятся к сложившейся ситуации с пониманием", — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании "Триколор" Алексей Липилин.Как ранее сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, министерство совместно с другими ведомствами принимают меры, чтобы противодействовать попыткам украинской стороны препятствовать распространению телерадиосигнала на территории РФ.Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства, сказал он.Шадаев уточнил, что "глушат просто наш космический аппарат, транспондеры, которые обеспечивают распространение".
https://ria.ru/20230808/veschanie-1888799372.html
https://ria.ru/20230906/sputniki-1894584712.html
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353
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технологии, новости компаний - экономика, триколор тв
Технологии, Новости компаний - Экономика, Триколор ТВ, Наука

Триколор: 50% клиентов назвали внешние атаки причиной помех спутникового ТВ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Триколор"
Логотип компании Триколор - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Триколор"
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более половины опрошенных клиентов "Триколор" считают причиной возникающих помех в спутниковом вещании внешние атаки, сообщает оператор спутникового телевидения.
"Триколор" в августе провел исследование среди своих клиентов с целью выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также об их причинах.
"Свыше 50 % опрошенных, которые спонтанно называли причину, указали "Внешние атаки". Вторым по популярности вариантом ответа стал "Проблемы со спутником" — более нейтральный при сохранении той же смысловой нагрузки. Его выбрали 26% респондентов. Еще 19% опрошенных указали в качестве причины перебоев в вещании погоду", - говорится в сообщении.
Исследование проводилось методом телефонного опроса по выборке, которая структурно соответствует базе оператора. Наибольшим ее сегментом стали клиенты из ЦФО и ЮФО в возрасте 35-59 лет, подтвердившие наличие помех в вещании за последние два месяца.
Триколор продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов
8 августа, 15:44
Ранее "Триколор" сообщал, что абоненты российских спутниковых операторов с января 2023 года испытывают сложности при просмотре телевидения. Их причина — волна помех с территории сопредельного государства. В начале августа оператор также сообщил, что с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России.
В ответ на это был разработан и запущен в реализацию план противодействия. В частности, это потребовало перевода клиентов в Калининградской области на российский спутник "Экспресс-АТ1". Переход осуществили уже порядка 20 тысяч клиентов, указали в компании.
"Триколор" честен со своими клиентами, всегда остается с ними в диалоге и прямо озвучивает существующие трудности. Проведенное исследование подтвердило, что теперь наши абоненты понимают природу помех в вещании, и мы благодарны, что относятся к сложившейся ситуации с пониманием", — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании "Триколор" Алексей Липилин.
Спутник Метеор-М
Минцифры проработает решения для борьбы с попытками заглушить спутники
6 сентября, 17:15
Как ранее сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, министерство совместно с другими ведомствами принимают меры, чтобы противодействовать попыткам украинской стороны препятствовать распространению телерадиосигнала на территории РФ.
Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства, сказал он.
Шадаев уточнил, что "глушат просто наш космический аппарат, транспондеры, которые обеспечивают распространение".
 
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