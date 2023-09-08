https://ria.ru/20230908/trevoga-1895119145.html
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.09.2023
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:55
2023-09-08T23:55
2023-09-08T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в промежутке с 23.08 до 23.28 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу