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Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России" - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
10:20 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/totma-1894903910.html
Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России"
Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России" - РИА Новости, 08.09.2023
Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России"
Тотьма претендует на звание столицы проекта "Серебряное ожерелье России", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области со ссылкой на слова... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:20
2023-09-08T10:20
туризм
новости - туризм
вологодская область
олег кувшинников
тотьма
туризм
отдых в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Тотьма претендует на звание столицы проекта "Серебряное ожерелье России", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области со ссылкой на слова губернатора Олега Кувшинникова.Он предложил номинировать город на это звание в 2024 году. Основание – богатая история, ведь Тотьма старше Москвы и Вологды на десять лет, напомнил глава региона."Тотьма знаменита своими мореходами-первооткрывателями, которые отправлялись в экспедиции через реку Сухону, Северную Двину в Тихий океан. Тотьмичи были среди тех, кто открывал для России Алеутские острова, Аляску. В Америке Иван Кусков основал Форт Росс, который сейчас стал нацпарком", – рассказали в пресс-службе.Первой статус столицы проекта "Серебряное ожерелье России" в 2020 году получила Старая Ладога. В 2022 году звание перешло к селу Усть-Цильма в Республике Коми, а в 2023 году – Сольвычегодску Архангельской области.
https://ria.ru/20230908/uzbekistan-1894742809.html
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новости - туризм, вологодская область, олег кувшинников, тотьма, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Вологодская область, Олег Кувшинников, Тотьма, Туризм, отдых в России
Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России"

Тотьма претендует на звание столицы проекта "Серебряное ожерелье России"

© РИА Новости / Александра НауменкоЦентр города Тотьма
Центр города Тотьма - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александра Науменко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Тотьма претендует на звание столицы проекта "Серебряное ожерелье России", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области со ссылкой на слова губернатора Олега Кувшинникова.
Он предложил номинировать город на это звание в 2024 году. Основание – богатая история, ведь Тотьма старше Москвы и Вологды на десять лет, напомнил глава региона.
"Тотьма знаменита своими мореходами-первооткрывателями, которые отправлялись в экспедиции через реку Сухону, Северную Двину в Тихий океан. Тотьмичи были среди тех, кто открывал для России Алеутские острова, Аляску. В Америке Иван Кусков основал Форт Росс, который сейчас стал нацпарком", – рассказали в пресс-службе.
Первой статус столицы проекта "Серебряное ожерелье России" в 2020 году получила Старая Ладога. В 2022 году звание перешло к селу Усть-Цильма в Республике Коми, а в 2023 году – Сольвычегодску Архангельской области.
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ТуризмНовости - ТуризмВологодская областьОлег КувшинниковТотьмаТуризмотдых в России
 
 
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