https://ria.ru/20230908/totma-1894903910.html

Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России"

Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России" - РИА Новости, 08.09.2023

Назван город, который может стать столицей "Серебряного ожерелья России"

Тотьма претендует на звание столицы проекта "Серебряное ожерелье России", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области со ссылкой на слова... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:20

2023-09-08T10:20

2023-09-08T10:20

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туризм

отдых в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Тотьма претендует на звание столицы проекта "Серебряное ожерелье России", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области со ссылкой на слова губернатора Олега Кувшинникова.Он предложил номинировать город на это звание в 2024 году. Основание – богатая история, ведь Тотьма старше Москвы и Вологды на десять лет, напомнил глава региона."Тотьма знаменита своими мореходами-первооткрывателями, которые отправлялись в экспедиции через реку Сухону, Северную Двину в Тихий океан. Тотьмичи были среди тех, кто открывал для России Алеутские острова, Аляску. В Америке Иван Кусков основал Форт Росс, который сейчас стал нацпарком", – рассказали в пресс-службе.Первой статус столицы проекта "Серебряное ожерелье России" в 2020 году получила Старая Ладога. В 2022 году звание перешло к селу Усть-Цильма в Республике Коми, а в 2023 году – Сольвычегодску Архангельской области.

https://ria.ru/20230908/uzbekistan-1894742809.html

вологодская область

тотьма

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, вологодская область, олег кувшинников, тотьма, туризм, отдых в россии