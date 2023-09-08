https://ria.ru/20230908/tanki-1894874490.html

В Германии случайно выдали тайну о танках для Украины

В Германии случайно выдали тайну о танках для Украины - РИА Новости, 08.09.2023

В Германии случайно выдали тайну о танках для Украины

Старые танки Leopard 1, которые Запад поставляет Украине, по сути являются "металлоломом", заявил в беседе с SRF председатель Немецкого военно-политического... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:01

2023-09-08T03:01

2023-09-08T14:50

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украина

германия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Старые танки Leopard 1, которые Запад поставляет Украине, по сути являются "металлоломом", заявил в беседе с SRF председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.Комментируя поставки Leopard 1, эксперт заявил, что эти машины все еще пригодны для эксплуатации, несмотря на недостаточное бронирование и более низкую точность стрельбы по сравнению с более современными танками.По его словам, восстановление их боеготовности может длиться до девяти месяцев. "Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей", — заявил он.При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли "с иронией сказать, что Запад поставляет на Украину металлолом". "Если говорить иронично, то да. <…> У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине", — подчеркнул он.Тиле добавил, что при неправильном использовании в металлолом превращается даже современная техника.В конце августа Минобороны Германии заявило о поставке Украине десяти Leopard 1A5. До этого немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для передачи Киеву.Leopard 1 — основной боевой танк, выпускавшийся в Германии в 1965-1984 годах, до середины 1980-х состоял на вооружении бундесвера, а также армий Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии.

https://ria.ru/20230905/tank-1894235904.html

https://ria.ru/20230814/leopard-1889863379.html

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в мире, украина, германия