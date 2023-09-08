https://ria.ru/20230908/tailand-1894906465.html
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки - РИА Новости, 08.09.2023
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки
Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:33
2023-09-08T10:33
2023-09-08T12:07
туризм
новости - туризм
в мире
таиланд
пхукет (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894931937_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_11ce5573ff8f5809751395be1853b3d3.jpg
БАНГКОК, 8 сен — РИА Новости. Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно удерживал гражданку России, сообщил русскоязычный новостной портал "Новости Пхукета". "Гражданин Таиланда был арестован полицией Патонга в связи с жалобой на "физическое насилие" в отеле. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину пьяным или под воздействием наркотиков. При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка", — говорится в материале. Портал уточнил, что ни имя россиянки, ни подробности происшествия пока не разглашаются. СМИ сопроводило новость фотографиями задержанного с "замыленным" в фоторедакторе лицом, а также пистолета, лежащего на полу гостиничного номера.
https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html
таиланд
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894931937_84:0:684:450_1920x0_80_0_0_5076f44ccf50e82e16acb37adba5c1f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, таиланд, пхукет (остров), россия
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Таиланд, Пхукет (остров), Россия
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки
Жителя Таиланда задержали по подозрению в незаконном удержании россиянки