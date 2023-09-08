Рейтинг@Mail.ru
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:33 08.09.2023 (обновлено: 12:07 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/tailand-1894906465.html
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки - РИА Новости, 08.09.2023
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки
Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:33
2023-09-08T12:07
туризм
новости - туризм
в мире
таиланд
пхукет (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894931937_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_11ce5573ff8f5809751395be1853b3d3.jpg
БАНГКОК, 8 сен — РИА Новости. Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно удерживал гражданку России, сообщил русскоязычный новостной портал "Новости Пхукета". "Гражданин Таиланда был арестован полицией Патонга в связи с жалобой на "физическое насилие" в отеле. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину пьяным или под воздействием наркотиков. При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка", — говорится в материале. Портал уточнил, что ни имя россиянки, ни подробности происшествия пока не разглашаются. СМИ сопроводило новость фотографиями задержанного с "замыленным" в фоторедакторе лицом, а также пистолета, лежащего на полу гостиничного номера.
https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html
таиланд
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894931937_84:0:684:450_1920x0_80_0_0_5076f44ccf50e82e16acb37adba5c1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, в мире, таиланд, пхукет (остров), россия
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Таиланд, Пхукет (остров), Россия
Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки

Жителя Таиланда задержали по подозрению в незаконном удержании россиянки

© Фото : Полиция ПатонгаЗадержание гражданина Таиланда, который подозревается в незаконном удержании гражданки России
Задержание гражданина Таиланда, который подозревается в незаконном удержании гражданки России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Полиция Патонга
Задержание гражданина Таиланда, который подозревается в незаконном удержании гражданки России
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 8 сен — РИА Новости. Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно удерживал гражданку России, сообщил русскоязычный новостной портал "Новости Пхукета".
"Гражданин Таиланда был арестован полицией Патонга в связи с жалобой на "физическое насилие" в отеле. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину пьяным или под воздействием наркотиков. При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка", — говорится в материале.
Портал уточнил, что ни имя россиянки, ни подробности происшествия пока не разглашаются.
СМИ сопроводило новость фотографиями задержанного с "замыленным" в фоторедакторе лицом, а также пистолета, лежащего на полу гостиничного номера.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве
4 сентября, 15:28
 
ТуризмНовости - ТуризмВ миреТаиландПхукет (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала