https://ria.ru/20230908/tailand-1894906465.html

Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки

Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки - РИА Новости, 08.09.2023

Жителя Таиланда заподозрили в незаконном удержании россиянки

Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:33

2023-09-08T10:33

2023-09-08T12:07

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БАНГКОК, 8 сен — РИА Новости. Полиция Пхукета задержала ночью в одном из отелей района Патонг нетрезвого гражданина Таиланда, который, по подозрениям гостиничного персонала, незаконно удерживал гражданку России, сообщил русскоязычный новостной портал "Новости Пхукета". "Гражданин Таиланда был арестован полицией Патонга в связи с жалобой на "физическое насилие" в отеле. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину пьяным или под воздействием наркотиков. При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка", — говорится в материале. Портал уточнил, что ни имя россиянки, ни подробности происшествия пока не разглашаются. СМИ сопроводило новость фотографиями задержанного с "замыленным" в фоторедакторе лицом, а также пистолета, лежащего на полу гостиничного номера.

https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, таиланд, пхукет (остров), россия