https://ria.ru/20230908/svyaz-1894924294.html
Хоценко и Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области
Хоценко и Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области - РИА Новости, 08.09.2023
Хоценко и Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:47
2023-09-08T11:47
2023-09-08T11:47
омская область
максут шадаев
виталий хоценко
почта россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области, рассказали в пресс-службе областного правительства. Максут Шадаев посетил с рабочим визитом Омскую область. Он обсудил с главой региона строительство базовых станций связи и внедрение пилотного проекта по предоставлению разным операторам связи построенной инфраструктуры УЦН 2.0. Это проект для обеспечения жителей деревень современными цифровыми услугами в сфере обучения, здравоохранения и госуслуг. "Это большая совместная и очень важная работа. В результате ситуация меняется в лучшую сторону, в том числе и по базовым станциям в сельских населённых пунктах. Если раньше отсутствие мобильной связи было на первом месте среди вопросов на встречах с населением, то сейчас эта тема не входит даже и в первую пятерку проблемных вопросов и поднимается уже гораздо реже. Считаю, что инициированная президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным программа по устранению цифрового неравенства дала свои плоды. Мы запустили также свою региональную программу, увеличили её финансирование и сегодня начинаем ставить базовые станции связи в малых населённых пунктах даже с населением до сотни жителей. Мы готовы и дальше развивать цифровизацию, внедрять современные цифровые сервисы для удобства и комфорта наших жителей", - отметил Виталий Хоценко. Стороны обсудили вопросы, связанные с работой подразделений Почты России на территории Омской области. "Знаю вас как человека очень прогрессивного. Думаю, что Омскую область ждут в ближайшее время большие позитивные изменения, это, безусловно, и доступность связи, мобильного интернета в сельской местности, и новые цифровые сервисы, и в целом поддержка этих отраслей. У вас есть хорошее ядро, компании, которые делают хорошие конкурентоспособные продукты, и в этом смысле я точно понимаю, что они останутся в зоне вашего пристального внимания, как и в целом развитие такого перспективного высокотехнологичного сектора. Со своей стороны Минцифры России сделает все необходимое. Омская область станет территорией, где мы будем пилотировать наши самые новые разработки, внедрять самые передовые решения", - отметил Максут Шадаев. Он добавил, что позитивные изменения жители региона должны почувствовать уже в ближайшее время благодаря доступности современных услуг связи, так и в части современных цифровых сервисов, которые облегчают жизнь.
https://ria.ru/20230905/omsk-1894278780.html
https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максут шадаев, виталий хоценко, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Омская область , Максут Шадаев, Виталий Хоценко, Почта России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Хоценко и Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области
Хоценко и Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обсудили вопросы цифрового развития и связи Омской области, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Максут Шадаев посетил с рабочим визитом Омскую область. Он обсудил с главой региона строительство базовых станций связи и внедрение пилотного проекта по предоставлению разным операторам связи построенной инфраструктуры УЦН 2.0. Это проект для обеспечения жителей деревень современными цифровыми услугами в сфере обучения, здравоохранения и госуслуг.
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"Это большая совместная и очень важная работа. В результате ситуация меняется в лучшую сторону, в том числе и по базовым станциям в сельских населённых пунктах. Если раньше отсутствие мобильной связи было на первом месте среди вопросов на встречах с населением, то сейчас эта тема не входит даже и в первую пятерку проблемных вопросов и поднимается уже гораздо реже. Считаю, что инициированная президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным программа по устранению цифрового неравенства дала свои плоды. Мы запустили также свою региональную программу, увеличили её финансирование и сегодня начинаем ставить базовые станции связи в малых населённых пунктах даже с населением до сотни жителей. Мы готовы и дальше развивать цифровизацию, внедрять современные цифровые сервисы для удобства и комфорта наших жителей", - отметил Виталий Хоценко.
Стороны обсудили вопросы, связанные с работой подразделений Почты России
на территории Омской области.
"Знаю вас как человека очень прогрессивного. Думаю, что Омскую область ждут в ближайшее время большие позитивные изменения, это, безусловно, и доступность связи, мобильного интернета в сельской местности, и новые цифровые сервисы, и в целом поддержка этих отраслей. У вас есть хорошее ядро, компании, которые делают хорошие конкурентоспособные продукты, и в этом смысле я точно понимаю, что они останутся в зоне вашего пристального внимания, как и в целом развитие такого перспективного высокотехнологичного сектора. Со своей стороны Минцифры России сделает все необходимое. Омская область станет территорией, где мы будем пилотировать наши самые новые разработки, внедрять самые передовые решения", - отметил Максут Шадаев.
Он добавил, что позитивные изменения жители региона должны почувствовать уже в ближайшее время благодаря доступности современных услуг связи, так и в части современных цифровых сервисов, которые облегчают жизнь.
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