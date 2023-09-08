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В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:49
2023-09-08T05:49
2023-09-08T05:49
специальная военная операция на украине
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сумская область
сумы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, сумская область, сумы, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы РФ, В мире
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в городе Сумы прогремел ряд взрывов