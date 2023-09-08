https://ria.ru/20230908/sumy-1894880572.html

В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023

В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:49

2023-09-08T05:49

2023-09-08T05:49

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

сумы

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894706305.html

украина

сумская область

сумы

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украина, сумская область, сумы, вооруженные силы рф, в мире