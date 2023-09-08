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В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 08.09.2023 (обновлено: 13:06 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/strelba-1894924746.html
В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации
В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации - РИА Новости, 08.09.2023
В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации
Ростовские силовики задержали подозреваемого в стрельбе по участнику спецоперации, сообщил представитель СУ СК по Ростовской области. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:47
2023-09-08T13:06
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости. Ростовские силовики задержали подозреваемого в стрельбе по участнику спецоперации, сообщил представитель СУ СК по Ростовской области."В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем", — сказали в ведомстве.Фигуранту дела предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Решается вопрос об аресте.В ночь на воскресенье в одном из кафе Батайска произошел конфликт. Один из посетителей 12 раз выстрелил в другого из травматического пистолета и скрылся.Как писали в соцсетях, причиной стало участие пострадавшего в специальной военной операции на Украине.Раненый сначала отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. Мать пострадавшего сообщала, что состояние сына ухудшилось.
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батайск
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происшествия, батайск, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации

СК предъявил обвинение мужчине, стрелявшему в Батайске в участника спецоперации

© Фото : БАТАЙСК ГОРОД/TelegramМесто конфликта с участником СВО в Батайске
Место конфликта с участником СВО в Батайске - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : БАТАЙСК ГОРОД/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости. Ростовские силовики задержали подозреваемого в стрельбе по участнику спецоперации, сообщил представитель СУ СК по Ростовской области.
"В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем", — сказали в ведомстве.
Фигуранту дела предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Решается вопрос об аресте.
В ночь на воскресенье в одном из кафе Батайска произошел конфликт. Один из посетителей 12 раз выстрелил в другого из травматического пистолета и скрылся.
Как писали в соцсетях, причиной стало участие пострадавшего в специальной военной операции на Украине.
Раненый сначала отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. Мать пострадавшего сообщала, что состояние сына ухудшилось.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБатайскРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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