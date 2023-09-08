https://ria.ru/20230908/strelba-1894924746.html

В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации

В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации - РИА Новости, 08.09.2023

В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации

Ростовские силовики задержали подозреваемого в стрельбе по участнику спецоперации, сообщил представитель СУ СК по Ростовской области. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:47

2023-09-08T11:47

2023-09-08T13:06

специальная военная операция на украине

происшествия

батайск

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости. Ростовские силовики задержали подозреваемого в стрельбе по участнику спецоперации, сообщил представитель СУ СК по Ростовской области."В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем", — сказали в ведомстве.Фигуранту дела предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Решается вопрос об аресте.В ночь на воскресенье в одном из кафе Батайска произошел конфликт. Один из посетителей 12 раз выстрелил в другого из травматического пистолета и скрылся.Как писали в соцсетях, причиной стало участие пострадавшего в специальной военной операции на Украине.Раненый сначала отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. Мать пострадавшего сообщала, что состояние сына ухудшилось.

https://ria.ru/20230905/strelba-1894321156.html

батайск

ростовская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, батайск, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)