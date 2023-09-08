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"Автодор" назвал стоимость проезда по трассе М-12 - РИА Новости, 08.09.2023
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16:15 08.09.2023 (обновлено: 17:43 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/stoimost-1895032783.html
"Автодор" назвал стоимость проезда по трассе М-12
"Автодор" назвал стоимость проезда по трассе М-12 - РИА Новости, 08.09.2023
"Автодор" назвал стоимость проезда по трассе М-12
Стоимость проезда по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей без учета скидки по... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:15
2023-09-08T17:43
авто
москва
арзамас
россия
владимир путин
автодор
трасса м-12
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Стоимость проезда по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых - 6 тысяч рублей, сообщил журналистам замглавы "Автодора" по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев. Ранее в пятницу автомобильное движение по этому участку открыл президент России Владимир Путин. Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса протяженностью 415 километров связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Ее общая протяженность составляет 810 километров. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. "От Москвы до Арзамаса где-то в районе 2,8 тысячи рублей. Это полная стоимость проезда для легкового транспорта. Для грузовых - это где-то на уровне 6 тысяч рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о цене за проезд по участку М-12. Макиев также подчеркнул, что у госкомпании действует программа лояльности, которая дает водителям с транспондером T-pass скидку в 15%. Он также рассказал, что сейчас на участке от Москвы до Арзамаса действуют четыре многофункциональные зоны сервиса (МФЗ), где можно не только заправиться, но и перекусить, а в некоторых даже принять душ и постирать белье. Также функционируют шесть временных контейнерных комплексов для заправки. К концу года от Москвы до Арзамаса будут работать 16 МФЗ: по восемь с каждой стороны. В них также устанавливаются электрозарядки: таким образом, в 2024 году по всей трассе М-12 "Восток" можно будет проехать и на электромобиле, рассчитывают в госкомпании. На М-12 предусмотрена система безбарьерного взимания платы. На трассе нет шлагбаумов, автомобили проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. На участке от Москвы до Арзамаса установлено 10 таких рамок, отметили в госкомпании. Как уточнил заместитель гендиректора концерна "Телематика" - гендиректор компании "Единый оператор" Марсель Нигметзянов, на трассе также действует ряд других интеллектуальных систем, в частности, система управления дорожным движением. Она включает в себя подсистему метеомониторинга, подсистему выявления инцидентов, подсистему видеоаналитики, подсистему выведения информации на информационное табло, а также подсистему аварийных комиссаров. Он также отметил, что благодаря таким технологиям, согласно статистике, количество ДТП на дороге снижается в полтора-два раза.
москва
арзамас
россия
трасса м-12
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60
353
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Путин открывает движение на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса
Путин открывает движение на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса
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5
4.7
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авто, москва, арзамас, россия, владимир путин, автодор, трасса м-12
Авто, Москва, Арзамас, Россия, Владимир Путин, Автодор, Трасса М-12
"Автодор" назвал стоимость проезда по трассе М-12

"Автодор": проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса будет стоить 2,8 тысячи рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-12 "Восток"
Автомобильная дорога М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомобильная дорога М-12 "Восток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Стоимость проезда по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых - 6 тысяч рублей, сообщил журналистам замглавы "Автодора" по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев.
Ранее в пятницу автомобильное движение по этому участку открыл президент России Владимир Путин. Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса протяженностью 415 километров связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Ее общая протяженность составляет 810 километров. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
«
"От Москвы до Арзамаса где-то в районе 2,8 тысячи рублей. Это полная стоимость проезда для легкового транспорта. Для грузовых - это где-то на уровне 6 тысяч рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о цене за проезд по участку М-12. Макиев также подчеркнул, что у госкомпании действует программа лояльности, которая дает водителям с транспондером T-pass скидку в 15%.
Он также рассказал, что сейчас на участке от Москвы до Арзамаса действуют четыре многофункциональные зоны сервиса (МФЗ), где можно не только заправиться, но и перекусить, а в некоторых даже принять душ и постирать белье. Также функционируют шесть временных контейнерных комплексов для заправки. К концу года от Москвы до Арзамаса будут работать 16 МФЗ: по восемь с каждой стороны. В них также устанавливаются электрозарядки: таким образом, в 2024 году по всей трассе М-12 "Восток" можно будет проехать и на электромобиле, рассчитывают в госкомпании.
На М-12 предусмотрена система безбарьерного взимания платы. На трассе нет шлагбаумов, автомобили проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. На участке от Москвы до Арзамаса установлено 10 таких рамок, отметили в госкомпании.
Как уточнил заместитель гендиректора концерна "Телематика" - гендиректор компании "Единый оператор" Марсель Нигметзянов, на трассе также действует ряд других интеллектуальных систем, в частности, система управления дорожным движением. Она включает в себя подсистему метеомониторинга, подсистему выявления инцидентов, подсистему видеоаналитики, подсистему выведения информации на информационное табло, а также подсистему аварийных комиссаров. Он также отметил, что благодаря таким технологиям, согласно статистике, количество ДТП на дороге снижается в полтора-два раза.
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристикиТрасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
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АвтоМоскваАрзамасРоссияВладимир ПутинАвтодорТрасса М-12
 
 
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