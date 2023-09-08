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В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО - РИА Новости, 08.09.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:46 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/stella-1895093156.html
В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО
В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО - РИА Новости, 08.09.2023
В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО
В Твери в пятницу состоялась торжественная церемония открытия мемориальной стелы офицерам-выпускникам Тверского суворовского военного училища (ТСВУ), погибшим... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:46
2023-09-08T19:46
тверская область
тверь
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
тверская область
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ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Твери в пятницу состоялась торжественная церемония открытия мемориальной стелы офицерам-выпускникам Тверского суворовского военного училища (ТСВУ), погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. Участниками мероприятия стали губернатор региона Игорь Руденя, родные и близкие павших защитников Отечества, руководство, преподаватели и воспитанники ТСВУ. "Среди солдат и офицеров, которые сражаются сегодня на полях специальной военной операции, много выпускников военных училищ. Они, в том числе учились в Твери. Мы говорим о них как о продолжателях боевых традиций русских и советских офицеров. Гордимся доблестью настоящих сынов нашей Отчизны. Хочу не просто выразить слова благодарности, но поклониться родителям наших героев, которые воспитали достойных защитников Родины. Они станут примером для многих поколений российских военнослужащих", – обратился Руденя к семьям военнослужащих, его слова приводит пресс-служба. Стела в память о павших офицерах установлена по инициативе выпускников суворовского училища. Она выполнена из серого гранита, на котором закреплена мемориальная доска с именами военнослужащих, погибших в ходе СВО. Участники мероприятия почтили минутой молчания тех, кто не вернулся из боя, возложили к стеле цветы. В память о погибших товарищах суворовцы прошли торжественным маршем. ТСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. Самый первый звонок прозвенел в суворовском училище 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. Тверское суворовское военное училище вырастило целую плеяду достойных и преданных Родине граждан. Многие из них награждены государственными наградами, стали генералами, докторами, кандидатами наук, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230608/nagrada-1877043049.html
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тверь, игорь руденя, тверское суворовское военное училище, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверское суворовское военное училище, Тверская область

В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО

© Фото : правительство Тверской области В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО
В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Твери в пятницу состоялась торжественная церемония открытия мемориальной стелы офицерам-выпускникам Тверского суворовского военного училища (ТСВУ), погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участниками мероприятия стали губернатор региона Игорь Руденя, родные и близкие павших защитников Отечества, руководство, преподаватели и воспитанники ТСВУ.
"Среди солдат и офицеров, которые сражаются сегодня на полях специальной военной операции, много выпускников военных училищ. Они, в том числе учились в Твери. Мы говорим о них как о продолжателях боевых традиций русских и советских офицеров. Гордимся доблестью настоящих сынов нашей Отчизны. Хочу не просто выразить слова благодарности, но поклониться родителям наших героев, которые воспитали достойных защитников Родины. Они станут примером для многих поколений российских военнослужащих", – обратился Руденя к семьям военнослужащих, его слова приводит пресс-служба.
Стела в память о павших офицерах установлена по инициативе выпускников суворовского училища. Она выполнена из серого гранита, на котором закреплена мемориальная доска с именами военнослужащих, погибших в ходе СВО.
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Участники мероприятия почтили минутой молчания тех, кто не вернулся из боя, возложили к стеле цветы. В память о погибших товарищах суворовцы прошли торжественным маршем.
ТСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. Самый первый звонок прозвенел в суворовском училище 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года.
Тверское суворовское военное училище вырастило целую плеяду достойных и преданных Родине граждан. Многие из них награждены государственными наградами, стали генералами, докторами, кандидатами наук, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеТверская область
 
 
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