https://ria.ru/20230908/ssha-1894869633.html

Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы

Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2023

Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы

Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в стране, введенного в сентябре 2018 года из-за угрозы вмешательства в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T01:23

2023-09-08T01:23

2023-09-08T01:23

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в стране, введенного в сентябре 2018 года из-за угрозы вмешательства в американские выборы, заявил глава государства. "Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 13848 относительно угрозы иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия", - говорится в распространенном сообщении от имени президента. Указ, как уточняется, был введен 12 сентября 2018 года для борьбы с "необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и иностранной политикой", направленной на иностранное вмешательство в выборы в США. В сообщении Байден также отметил, что хотя "иностранные силы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", подтверждений их вмешательству в настоящее время нет.

https://ria.ru/20230908/obvineniya-1894867908.html

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сша, джо байден, в мире