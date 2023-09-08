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Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2023
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01:23 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ssha-1894869633.html
Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы
Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2023
Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы
Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в стране, введенного в сентябре 2018 года из-за угрозы вмешательства в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:23
2023-09-08T01:23
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в стране, введенного в сентябре 2018 года из-за угрозы вмешательства в американские выборы, заявил глава государства. "Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 13848 относительно угрозы иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия", - говорится в распространенном сообщении от имени президента. Указ, как уточняется, был введен 12 сентября 2018 года для борьбы с "необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и иностранной политикой", направленной на иностранное вмешательство в выборы в США. В сообщении Байден также отметил, что хотя "иностранные силы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", подтверждений их вмешательству в настоящее время нет.
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Байден продлил чрезвычайный режим в США из-за угрозы вмешательства в выборы

Байден на год продлил чрезвычайный режим из-за угроз вмешательства в выборы США

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки на светофоре на одной из улиц в Вашингтоне
Флаг Соединенных Штатов Америки на светофоре на одной из улиц в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаг Соединенных Штатов Америки на светофоре на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в стране, введенного в сентябре 2018 года из-за угрозы вмешательства в американские выборы, заявил глава государства.
«
"Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 13848 относительно угрозы иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия", - говорится в распространенном сообщении от имени президента.
Указ, как уточняется, был введен 12 сентября 2018 года для борьбы с "необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и иностранной политикой", направленной на иностранное вмешательство в выборы в США.
В сообщении Байден также отметил, что хотя "иностранные силы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", подтверждений их вмешательству в настоящее время нет.
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