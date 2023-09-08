https://ria.ru/20230908/spravka-1895067298.html

Правительство упростило порядок выдачи справок о гибели участников СВО

Правительство упростило порядок выдачи справок о гибели участников СВО - РИА Новости, 08.09.2023

Правительство упростило порядок выдачи справок о гибели участников СВО

Правительство РФ упростило порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции, теперь их смогут выдавать не только... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:04

2023-09-08T18:04

2023-09-08T18:04

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ упростило порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции, теперь их смогут выдавать не только медицинские организации, но и командиры воинских частей, указано в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего во время проведения специальной военной операции. "Правительством утвержден упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции. Так, право выдавать документы о смерти участников СВО в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей", - говорится в документе. Отмечено, что они же должны будут сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы, для упрощения и ускорения процесса назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов. "Справка о смерти оформляется, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Она выдается родственникам в воинской части, в которой служил боец, в военном комиссариате, если речь идет о военнослужащем по контракту или в другой структуре, если боец, например, служил в МВД или Росгвардии", - указано в документе. В частности, справки о смерти будет достаточно для того, чтобы родственники могли инициировать процедуру признания бойцов погибшими через суд для получения полагающихся выплат и мер социальной поддержки. "Так, если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, в частности, не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащим пропавшим без вести он может быть объявлен умершим", - говорится в документе. Если же имели место события, дающие основание предполагать гибель, например, исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожавших жизни обстоятельствах, то военнослужащий может быть объявлен умершим через шесть месяцев, отмечено в документе. Ранее для признания гибели пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости документу, справки выдаются в течение 30 дней со дня обращения.

https://ria.ru/20230906/psikhologi-1894427656.html

https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894315873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), правительство рф, общество