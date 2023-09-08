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"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние - РИА Новости, 08.09.2023
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06:17 08.09.2023 (обновлено: 14:17 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/spiral-1894882110.html
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние - РИА Новости, 08.09.2023
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние
Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:17
2023-09-08T14:17
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.Как напомнила Либанова, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.На данный момент больше всего ее беспокоит "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста. "Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой", - предупредила она.В публикации приводятся данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире"."Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — посетовала Либанова, добавив, что даже в случае "победы" рождаемость в стране не восстановится.В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние

Академик Либанова: Украине грозит демографическая "спираль смерти"

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании
Девушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.
Как напомнила Либанова, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.
На данный момент больше всего ее беспокоит "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста. "Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой", - предупредила она.
В публикации приводятся данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире".
"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — посетовала Либанова, добавив, что даже в случае "победы" рождаемость в стране не восстановится.
В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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