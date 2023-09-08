https://ria.ru/20230908/spiral-1894882110.html
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние - РИА Новости, 08.09.2023
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние
Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:17
2023-09-08T06:17
2023-09-08T14:17
в мире
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb31a628c88440d178bcb17eb10adb1e.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.Как напомнила Либанова, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.На данный момент больше всего ее беспокоит "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста. "Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой", - предупредила она.В публикации приводятся данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире"."Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — посетовала Либанова, добавив, что даже в случае "победы" рождаемость в стране не восстановится.В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880608188.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c930286d9de8e6cb28a6fb66cf05588f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа
"Спираль смерти": на Украине впали в отчаяние
Академик Либанова: Украине грозит демографическая "спираль смерти"
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.
Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV
.
Как напомнила Либанова, в 2001 году на Украине
был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе
.
На данный момент больше всего ее беспокоит "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста. "Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой", - предупредила она.
В публикации приводятся данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире".
"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — посетовала Либанова, добавив, что даже в случае "победы" рождаемость в стране не восстановится.
В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
В Польше просчитали сценарии вымирания Украины