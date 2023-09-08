https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894998912.html

Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.09.2023

Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:40

2023-09-08T14:40

2023-09-08T14:40

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

пво вс россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 31 беспилотник в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка ДНР, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, пво вс россии, министерство обороны рф (минобороны рф)