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Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.09.2023
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:40
2023-09-08T14:40
2023-09-08T14:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
пво вс россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 31 беспилотник в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка ДНР, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила 31 дрон