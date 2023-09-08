Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894998912.html
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.09.2023
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:40
2023-09-08T14:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
пво вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 31 беспилотник в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка ДНР, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, пво вс россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, ПВО ВС России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны: ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила 31 дрон

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 31 беспилотник в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка ДНР, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПВО ВС РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала