Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям
Новак обсудил с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками поставки топлива аграриям
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", - говорится в сообщении.
В нем указывается, что в совещании также приняли участие замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
На текущей неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что уборка урожая и озимый сев могут оказаться под угрозой - возникли проблемы уже не только с ценами, но и с наличием топлива.
В конце августа вице-премьер отмечал, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива, биржа обеспечена достаточными объемами. При этом, чтобы избежать колебаний цен и серого экспорта, власти обсуждают создание списка спецэкспортеров и лицензирование экспорта. Новак обещал утвердить список в ближайшее время. По его словам, правительство "идет по обоим вариантам", но принятие списка экспортеров - самое быстрое решение.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о корректировке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.