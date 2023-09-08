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Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям - РИА Новости, 08.09.2023
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17:16 08.09.2023 (обновлено: 18:14 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/soveschanie-1895053590.html
Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям
Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям - РИА Новости, 08.09.2023
Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям
Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:16
2023-09-08T18:14
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены на нефть
россия
александр новак
оксана лут
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме, сообщила пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", - говорится в сообщении.В нем указывается, что в совещании также приняли участие замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.На текущей неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что уборка урожая и озимый сев могут оказаться под угрозой - возникли проблемы уже не только с ценами, но и с наличием топлива.В конце августа вице-премьер отмечал, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива, биржа обеспечена достаточными объемами. При этом, чтобы избежать колебаний цен и серого экспорта, власти обсуждают создание списка спецэкспортеров и лицензирование экспорта. Новак обещал утвердить список в ближайшее время. По его словам, правительство "идет по обоим вариантам", но принятие списка экспортеров - самое быстрое решение.Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о корректировке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
https://ria.ru/20230324/agrarii-1860428067.html
https://ria.ru/20230822/toplivo-1891468696.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть, россия, александр новак, оксана лут, павел сорокин
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Оксана Лут, Павел Сорокин
Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям

Новак обсудил с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками поставки топлива аграриям

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме, сообщила пресс-служба кабмина.
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"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", - говорится в сообщении.
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В нем указывается, что в совещании также приняли участие замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
На текущей неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что уборка урожая и озимый сев могут оказаться под угрозой - возникли проблемы уже не только с ценами, но и с наличием топлива.
В конце августа вице-премьер отмечал, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива, биржа обеспечена достаточными объемами. При этом, чтобы избежать колебаний цен и серого экспорта, власти обсуждают создание списка спецэкспортеров и лицензирование экспорта. Новак обещал утвердить список в ближайшее время. По его словам, правительство "идет по обоим вариантам", но принятие списка экспортеров - самое быстрое решение.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о корректировке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Цены на нефтьРоссияАлександр НовакОксана ЛутПавел Сорокин
 
 
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