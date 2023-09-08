https://ria.ru/20230908/soveschanie-1895053590.html

Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям

Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям - РИА Новости, 08.09.2023

Новак провел совещание по поставкам топлива аграриям

Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:16

2023-09-08T17:16

2023-09-08T18:14

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме, сообщила пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", - говорится в сообщении.В нем указывается, что в совещании также приняли участие замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.На текущей неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что уборка урожая и озимый сев могут оказаться под угрозой - возникли проблемы уже не только с ценами, но и с наличием топлива.В конце августа вице-премьер отмечал, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива, биржа обеспечена достаточными объемами. При этом, чтобы избежать колебаний цен и серого экспорта, власти обсуждают создание списка спецэкспортеров и лицензирование экспорта. Новак обещал утвердить список в ближайшее время. По его словам, правительство "идет по обоим вариантам", но принятие списка экспортеров - самое быстрое решение.Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о корректировке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

https://ria.ru/20230324/agrarii-1860428067.html

https://ria.ru/20230822/toplivo-1891468696.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть, россия, александр новак, оксана лут, павел сорокин