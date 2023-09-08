https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html

Эксперт опроверг слова США о "безопасности" снарядов с обедненным ураном

Эксперт опроверг слова США о "безопасности" снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 08.09.2023

Эксперт опроверг слова США о "безопасности" снарядов с обедненным ураном

Администрация США действует необъективно и политизировано, заявляя о якобы безопасности снарядов с обедненным ураном, предназначенных к поставке Украине – их... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:16

2023-09-08T03:16

2023-09-08T03:16

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Администрация США действует необъективно и политизировано, заявляя о якобы безопасности снарядов с обедненным ураном, предназначенных к поставке Украине – их "начинка" загрязнена плутонием и другими очень опасными радиоактивными элементами, а происшествие с такими снарядами в Штатах год назад сочли радиационным инцидентом, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров. В среду Пентагон официально объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя это, заявил, что эти боеприпасы не представляют радиационной угрозы. "Заявление Белого дома об отсутствии радиационной опасности - это заявление политизированное и необъективное", - подчеркнул Уваров. В качестве пояснения он привел ЧП, случившееся в США в прошлом году. "Известно, что в 2022 году на американской военной базе "Льюис-Маккорд" за пределами "грязной" зоны (зоны контролируемого доступа) четыре раза находили фрагменты снарядов M101 с обедненным ураном. Как следствие, измерялся радиационный фон и была расширена "грязная" зона, куда попали места обнаружения фрагментов. Примечательно, что на публиковавшемся тогда фото было видно, что американский военный побоялся взять фрагмент снаряда голой рукой", - сказал собеседник агентства. "Так что в США обнаружение фрагментов снарядов с обедненным ураном за пределами зон контроля считается радиационным инцидентом. Поэтому можно сделать очевидные выводы про такие снаряды, планируемые к поставкам на Украину", - отметил Уваров. Кроме того, не так широко известно, что в обедненном уране, который используется в американских и британских снарядах, есть также плутоний и другие радиоактивные, так называемые трансурановые элементы, добавил эксперт. "Их концентрации хотя и малые, но они есть. Связано это с тем, что в "холодную войну" западные мощности по обогащению урана работали как на мирный атом, так и на ядерный оружейный комплекс, и поэтому многие установки были основательно загрязнены разными изотопами. Соответственно, нередко загрязнялась и производимая продукция - обогащенный и обедненный уран", - сказал он. "Конечно, американский частник, владеющий АЭС, мог выразить неудовольствие, если обнаруживал в ядерном топливе нежелательные примеси. А вот их военные брали любой уран, который им выдавали – они получили большие деньги на перевооружение, и им было не до спектрального анализа урана", - отметил Уваров. "Наличие следов плутония и трансурановых элементов в обедненном уране, переданном западным военным, никого не волновало до тех пор, пока такие боеприпасы не применили в Югославии, а эксперты ООН, взяв нужные пробы, не обратили на это внимание. После чего факт загрязнения этих боеприпасов по "трансуранам" - плутонию и другим элементам окончательно перестал быть тайной", - добавил собеседник агентства. Трансурановые элементы расположены в таблице Менделеева за ураном. Это плутоний, нептуний, америций, кюрий и другие. Их изотопы обладают высокой и особо высокой радиотоксичностью - свойством вызывать патологические изменения при попадании в организм, в том числе провоцировать рак. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230613/snaryady-1877880486.html

https://ria.ru/20230907/snaryady-1894856370.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

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россия, украина, александр уваров, нато, министерство обороны сша, оон, сергей лавров, джон кирби, сша