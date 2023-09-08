https://ria.ru/20230908/sls-1894873416.html

НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну

НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну - РИА Новости, 08.09.2023

НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну

Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:28

2023-09-08T02:28

2023-09-08T02:28

луна

сша

марс

дональд трамп

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну, делает её недоступной для США, следует из документа бюджетно-контрольного управления (GAO) страны со ссылкой на высокопоставленных представителей НАСА. "Высокопоставленные представители НАСА сообщили GAO, что с текущими уровнями затрат программа SLS является недоступной", - говорится в опубликованном документе. В ведомстве добавили, что для программы разработан план-реализации, который включает краткосрочные и долгосрочные стратегии экономии средств для будущих миссий. "Без базового отслеживания этих производственных затрат для предстоящих миссий, будущие затраты на программу менее прозрачны и их труднее контролировать НАСА и конгрессу", - добавили там. Отмечается, что на 2024 финансовый год НАСА запросило у конгресса 11,2 миллиарда долларов на финансирование программы до 2028 года в дополнение к 11,8 миллиарда долларов, потраченных на первоначальные разработки. США еще при администрации Дональда Трампа объявили о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года. Планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлена на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.

https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html

луна

сша

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, сша, марс, дональд трамп, наса