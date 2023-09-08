Рейтинг@Mail.ru
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sls-1894873416.html
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну - РИА Новости, 08.09.2023
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну
Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:28
2023-09-08T02:28
луна
сша
марс
дональд трамп
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну, делает её недоступной для США, следует из документа бюджетно-контрольного управления (GAO) страны со ссылкой на высокопоставленных представителей НАСА. "Высокопоставленные представители НАСА сообщили GAO, что с текущими уровнями затрат программа SLS является недоступной", - говорится в опубликованном документе. В ведомстве добавили, что для программы разработан план-реализации, который включает краткосрочные и долгосрочные стратегии экономии средств для будущих миссий. "Без базового отслеживания этих производственных затрат для предстоящих миссий, будущие затраты на программу менее прозрачны и их труднее контролировать НАСА и конгрессу", - добавили там. Отмечается, что на 2024 финансовый год НАСА запросило у конгресса 11,2 миллиарда долларов на финансирование программы до 2028 года в дополнение к 11,8 миллиарда долларов, потраченных на первоначальные разработки. США еще при администрации Дональда Трампа объявили о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года. Планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлена на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.
https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html
луна
сша
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_242:0:1678:1077_1920x0_80_0_0_813ded44efd612f202105012e1d920dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, сша, марс, дональд трамп, наса
Луна, США, Марс, Дональд Трамп, НАСА
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну

GAO: затраты НАСА на ракету SLS для полетов на Луну делают проект недоступным

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну, делает её недоступной для США, следует из документа бюджетно-контрольного управления (GAO) страны со ссылкой на высокопоставленных представителей НАСА.
«
"Высокопоставленные представители НАСА сообщили GAO, что с текущими уровнями затрат программа SLS является недоступной", - говорится в опубликованном документе.
В ведомстве добавили, что для программы разработан план-реализации, который включает краткосрочные и долгосрочные стратегии экономии средств для будущих миссий.
"Без базового отслеживания этих производственных затрат для предстоящих миссий, будущие затраты на программу менее прозрачны и их труднее контролировать НАСА и конгрессу", - добавили там.
Отмечается, что на 2024 финансовый год НАСА запросило у конгресса 11,2 миллиарда долларов на финансирование программы до 2028 года в дополнение к 11,8 миллиарда долларов, потраченных на первоначальные разработки.
США еще при администрации Дональда Трампа объявили о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года.
Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года. Планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлена на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.
Районы для посадки станции Луна-25
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны
11 августа, 18:15
 
ЛунаСШАМарсДональд ТрампНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала