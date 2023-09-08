https://ria.ru/20230908/sls-1894873416.html
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну - РИА Новости, 08.09.2023
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну
Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:28
2023-09-08T02:28
2023-09-08T02:28
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну, делает её недоступной для США, следует из документа бюджетно-контрольного управления (GAO) страны со ссылкой на высокопоставленных представителей НАСА. "Высокопоставленные представители НАСА сообщили GAO, что с текущими уровнями затрат программа SLS является недоступной", - говорится в опубликованном документе. В ведомстве добавили, что для программы разработан план-реализации, который включает краткосрочные и долгосрочные стратегии экономии средств для будущих миссий. "Без базового отслеживания этих производственных затрат для предстоящих миссий, будущие затраты на программу менее прозрачны и их труднее контролировать НАСА и конгрессу", - добавили там. Отмечается, что на 2024 финансовый год НАСА запросило у конгресса 11,2 миллиарда долларов на финансирование программы до 2028 года в дополнение к 11,8 миллиарда долларов, потраченных на первоначальные разработки. США еще при администрации Дональда Трампа объявили о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года. Планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлена на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.
https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html
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луна, сша, марс, дональд трамп, наса
Луна, США, Марс, Дональд Трамп, НАСА
НАСА не может позволить себе затраты на ракету SLS для полетов на Луну
GAO: затраты НАСА на ракету SLS для полетов на Луну делают проект недоступным
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Текущий уровень затрат на реализацию программы ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну, делает её недоступной для США, следует из документа бюджетно-контрольного управления (GAO) страны со ссылкой на высокопоставленных представителей НАСА.
«
"Высокопоставленные представители НАСА сообщили GAO, что с текущими уровнями затрат программа SLS является недоступной", - говорится в опубликованном документе.
В ведомстве добавили, что для программы разработан план-реализации, который включает краткосрочные и долгосрочные стратегии экономии средств для будущих миссий.
"Без базового отслеживания этих производственных затрат для предстоящих миссий, будущие затраты на программу менее прозрачны и их труднее контролировать НАСА и конгрессу", - добавили там.
Отмечается, что на 2024 финансовый год НАСА запросило у конгресса 11,2 миллиарда долларов на финансирование программы до 2028 года в дополнение к 11,8 миллиарда долларов, потраченных на первоначальные разработки.
США еще при администрации Дональда Трампа
объявили о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс
. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года.
Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года. Планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлена на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны