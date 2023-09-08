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В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии - РИА Новости, 08.09.2023
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18:54 08.09.2023 (обновлено: 19:09 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/siriya-1895081923.html
В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии
В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии - РИА Новости, 08.09.2023
В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии
Ливанская газета "Ан-Нахар" доказала, что распространившееся в Сети видео, где якобы президент Сирии Башар Асад объявляет о своей отставке, подделано с помощью... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:54
2023-09-08T19:09
политика
сирия
башар асад
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ливанская газета "Ан-Нахар" доказала, что распространившееся в Сети видео, где якобы президент Сирии Башар Асад объявляет о своей отставке, подделано с помощью цифровых технологий.В видеозаписи сирийский лидер говорит, что отказывается от поста президента и передает свои полномочия спикеру Народного совета. Видно, что глаза Асада остаются неподвижными, двигаются только его губы. Это явный признак манипуляций с использованием технологии дипфейк, подчеркивает издание.Ролик был сфабрикован с использованием оригинальных кадров от 28 мая 2021 года, на которых президент Сирии выступает с телеобращением к народу по случаю победы на выборах главы государства. В действительности Асад не объявлял о своей отставке.Дипфейк — это метод создания поддельного медиаконтента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Измененные таким образом видеозаписи с известными личностями уже приводили к политическим скандалам. Так, весной 2019 года в интернете опубликовали дипфейк со спикером Палаты представителей США демократкой Нэнси Пелоси. В видео она медленно говорила, за счет чего создавалась иллюзия, что она пьяна. Лишь через несколько дней выяснилось, что речь Пелоси была сгенерирована ИИ.Летом 2022 года бургомистр Берлина Франциска Гиффай вела беседу по видеосвязи с неизвестным человеком, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейк. Спустя полчаса ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны немецкого политика. Это подозрение подтвердилось в разговоре с тогдашним послом Украины в Германии Андреем Мельником, а позже сам киевский градоначальник Виталий Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с коллегой из Берлина.
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политика, сирия, башар асад
Политика, Сирия, Башар Асад
В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии

В Сети появилось фейковое видео с якобы подающим в отставку главой Сирии Асадом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ливанская газета "Ан-Нахар" доказала, что распространившееся в Сети видео, где якобы президент Сирии Башар Асад объявляет о своей отставке, подделано с помощью цифровых технологий.
В видеозаписи сирийский лидер говорит, что отказывается от поста президента и передает свои полномочия спикеру Народного совета. Видно, что глаза Асада остаются неподвижными, двигаются только его губы. Это явный признак манипуляций с использованием технологии дипфейк, подчеркивает издание.
Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Мухаммед аль-Хатиб"
Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Мухаммед аль-Хатиб
Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Мухаммед аль-Хатиб"
Ролик был сфабрикован с использованием оригинальных кадров от 28 мая 2021 года, на которых президент Сирии выступает с телеобращением к народу по случаю победы на выборах главы государства. В действительности Асад не объявлял о своей отставке.
Кадр видео выступления Башара Асада
Кадр видео выступления Башара Асада
Кадр видео выступления Башара Асада
Дипфейк — это метод создания поддельного медиаконтента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Измененные таким образом видеозаписи с известными личностями уже приводили к политическим скандалам. Так, весной 2019 года в интернете опубликовали дипфейк со спикером Палаты представителей США демократкой Нэнси Пелоси. В видео она медленно говорила, за счет чего создавалась иллюзия, что она пьяна. Лишь через несколько дней выяснилось, что речь Пелоси была сгенерирована ИИ.
Летом 2022 года бургомистр Берлина Франциска Гиффай вела беседу по видеосвязи с неизвестным человеком, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейк. Спустя полчаса ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны немецкого политика. Это подозрение подтвердилось в разговоре с тогдашним послом Украины в Германии Андреем Мельником, а позже сам киевский градоначальник Виталий Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с коллегой из Берлина.
 
ПолитикаСирияБашар Асад
 
 
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