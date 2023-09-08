https://ria.ru/20230908/siriya-1895081923.html

В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии

В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии - РИА Новости, 08.09.2023

В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии

Ливанская газета "Ан-Нахар" доказала, что распространившееся в Сети видео, где якобы президент Сирии Башар Асад объявляет о своей отставке, подделано с помощью... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:54

2023-09-08T18:54

2023-09-08T19:09

политика

сирия

башар асад

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ливанская газета "Ан-Нахар" доказала, что распространившееся в Сети видео, где якобы президент Сирии Башар Асад объявляет о своей отставке, подделано с помощью цифровых технологий.В видеозаписи сирийский лидер говорит, что отказывается от поста президента и передает свои полномочия спикеру Народного совета. Видно, что глаза Асада остаются неподвижными, двигаются только его губы. Это явный признак манипуляций с использованием технологии дипфейк, подчеркивает издание.Ролик был сфабрикован с использованием оригинальных кадров от 28 мая 2021 года, на которых президент Сирии выступает с телеобращением к народу по случаю победы на выборах главы государства. В действительности Асад не объявлял о своей отставке.Дипфейк — это метод создания поддельного медиаконтента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Измененные таким образом видеозаписи с известными личностями уже приводили к политическим скандалам. Так, весной 2019 года в интернете опубликовали дипфейк со спикером Палаты представителей США демократкой Нэнси Пелоси. В видео она медленно говорила, за счет чего создавалась иллюзия, что она пьяна. Лишь через несколько дней выяснилось, что речь Пелоси была сгенерирована ИИ.Летом 2022 года бургомистр Берлина Франциска Гиффай вела беседу по видеосвязи с неизвестным человеком, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейк. Спустя полчаса ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны немецкого политика. Это подозрение подтвердилось в разговоре с тогдашним послом Украины в Германии Андреем Мельником, а позже сам киевский градоначальник Виталий Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с коллегой из Берлина.

сирия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сирия, башар асад