https://ria.ru/20230908/shaurma-1894954541.html
Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области
Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области - РИА Новости, 08.09.2023
Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области
Шаурму, которой массово отравились во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:58
2023-09-08T12:58
2023-09-08T12:58
происшествия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
курская область
льгов
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Шаурму, которой массово отравились во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, на данный момент 22 человека обратились за помощью к медикам. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в "скорую" с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся 23-летняя девушка умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили. "Выяснилось, что в 2023 году в адрес площадки "Шаурма на Гагарина" (город Льгов), принадлежащей ИП Фаёзову М.Т., не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия). Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырьё без документов, неизвестного происхождения", — сообщили на сайте управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В Россельхознадзоре выяснили, что на имя владельца торговой точки с шаурмой зарегистрированы ещё два предприятия общественного питания — их сейчас проверяют вместе с сотрудниками прокуратуры.
https://ria.ru/20230828/arest-1892777432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), курская область, льгов
Происшествия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Курская область, Льгов
Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области
Шаурму, которой отравились под Курском, готовили из продуктов без документов