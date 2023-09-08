https://ria.ru/20230908/shaurma-1894954541.html

Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области

Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области - РИА Новости, 08.09.2023

Стали известны подробности о массовом отравлении шаурмой в Курской области

Шаурму, которой массово отравились во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:58

2023-09-08T12:58

2023-09-08T12:58

происшествия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

курская область

льгов

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Шаурму, которой массово отравились во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, на данный момент 22 человека обратились за помощью к медикам. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в "скорую" с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся 23-летняя девушка умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили. "Выяснилось, что в 2023 году в адрес площадки "Шаурма на Гагарина" (город Льгов), принадлежащей ИП Фаёзову М.Т., не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия). Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырьё без документов, неизвестного происхождения", — сообщили на сайте управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В Россельхознадзоре выяснили, что на имя владельца торговой точки с шаурмой зарегистрированы ещё два предприятия общественного питания — их сейчас проверяют вместе с сотрудниками прокуратуры.

https://ria.ru/20230828/arest-1892777432.html

курская область

льгов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), курская область, льгов