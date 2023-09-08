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Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами - РИА Новости, 08.09.2023
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Шоубиз
 
16:21 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/shaman-1895027047.html
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами - РИА Новости, 08.09.2023
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами
Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:21
2023-09-08T16:21
шоубиз
новости шоу-бизнеса
shaman (ярослав дронов)
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музыка
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике хиты, сообщили в пресс-службе исполнителя. "Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества певца: лирические композиции, принесшие ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду", – отмечают в пресс-службе Дронова. Первая пластинка называется "О России", в которую вошли рок-композиции "Моя Россия", "Дай жару", "Да", "Мы" и другие. Второй диск "О любви" получился более лирическим. В него включили такие песни, как "За тобой", Теряем мы любовь", "Улетай", "До самого неба", "Мед". Из новых композиций слушателям предлагают познакомиться с "Сердце плачет и болит", "Грешная любовь", "Спасибо", "За тобой" и другие. Послушать или скачать песни можно на онлайн-площадках.
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новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Знаменитости, Музыка
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами

Shaman выпустил сборник "Сделано в России" с новыми треками и нашумевшими хитами

© Фото : SHAMAN Концерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : SHAMAN
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике хиты, сообщили в пресс-службе исполнителя.
«
"Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества певца: лирические композиции, принесшие ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду", – отмечают в пресс-службе Дронова.
Первая пластинка называется "О России", в которую вошли рок-композиции "Моя Россия", "Дай жару", "Да", "Мы" и другие.
Второй диск "О любви" получился более лирическим. В него включили такие песни, как "За тобой", Теряем мы любовь", "Улетай", "До самого неба", "Мед".
Из новых композиций слушателям предлагают познакомиться с "Сердце плачет и болит", "Грешная любовь", "Спасибо", "За тобой" и другие.
Послушать или скачать песни можно на онлайн-площадках.
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