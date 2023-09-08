https://ria.ru/20230908/shaman-1895027047.html

Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами

Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами - РИА Новости, 08.09.2023

Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами

Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:21

2023-09-08T16:21

2023-09-08T16:21

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новости шоу-бизнеса

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике хиты, сообщили в пресс-службе исполнителя. "Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества певца: лирические композиции, принесшие ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду", – отмечают в пресс-службе Дронова. Первая пластинка называется "О России", в которую вошли рок-композиции "Моя Россия", "Дай жару", "Да", "Мы" и другие. Второй диск "О любви" получился более лирическим. В него включили такие песни, как "За тобой", Теряем мы любовь", "Улетай", "До самого неба", "Мед". Из новых композиций слушателям предлагают познакомиться с "Сердце плачет и болит", "Грешная любовь", "Спасибо", "За тобой" и другие. Послушать или скачать песни можно на онлайн-площадках.

https://ria.ru/20230908/shaman-1894903291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, музыка