https://ria.ru/20230908/shaman-1895027047.html
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами - РИА Новости, 08.09.2023
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами
Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:21
2023-09-08T16:21
2023-09-08T16:21
шоубиз
новости шоу-бизнеса
shaman (ярослав дронов)
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887382842_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_fdd419b238946820284e309b7e69f82d.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике хиты, сообщили в пресс-службе исполнителя. "Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества певца: лирические композиции, принесшие ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду", – отмечают в пресс-службе Дронова. Первая пластинка называется "О России", в которую вошли рок-композиции "Моя Россия", "Дай жару", "Да", "Мы" и другие. Второй диск "О любви" получился более лирическим. В него включили такие песни, как "За тобой", Теряем мы любовь", "Улетай", "До самого неба", "Мед". Из новых композиций слушателям предлагают познакомиться с "Сердце плачет и болит", "Грешная любовь", "Спасибо", "За тобой" и другие. Послушать или скачать песни можно на онлайн-площадках.
https://ria.ru/20230908/shaman-1894903291.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887382842_170:111:2752:2048_1920x0_80_0_0_b01c170a3eabd3336096b5fa00752e21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , знаменитости, музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Знаменитости, Музыка
Shaman выпустил сборник с новыми треками и нашумевшими хитами
Shaman выпустил сборник "Сделано в России" с новыми треками и нашумевшими хитами
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) презентовал двойной сборник песен "Сделано в России", в который вошли новые треки и полюбившиеся публике хиты, сообщили в пресс-службе исполнителя.
«
"Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества певца: лирические композиции, принесшие ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду", – отмечают в пресс-службе Дронова.
Первая пластинка называется "О России", в которую вошли рок-композиции "Моя Россия", "Дай жару", "Да", "Мы" и другие.
Второй диск "О любви" получился более лирическим. В него включили такие песни, как "За тобой", Теряем мы любовь", "Улетай", "До самого неба", "Мед".
Из новых композиций слушателям предлагают познакомиться с "Сердце плачет и болит", "Грешная любовь", "Спасибо", "За тобой" и другие.
Послушать или скачать песни можно на онлайн-площадках.
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов