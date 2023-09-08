https://ria.ru/20230908/shaman-1894903291.html

SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов

SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов - РИА Новости, 08.09.2023

SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов

Певец SHAMAN в ходе концерта на мемориальном комплексе "Саур-Могила" исполнил Гимн России в День освобождения Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:17

2023-09-08T10:17

2023-09-08T15:10

донбасс

россия

донецкая народная республика

shaman (ярослав дронов)

григорий лепс

ирина дубцова

шоубиз

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Певец SHAMAN в ходе концерта на мемориальном комплексе "Саур-Могила" исполнил Гимн России в День освобождения Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. Среди звезд, поддержавших жителей Донбасса, также были Григорий Лепс, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ирина Дубцова, Аким Апачев, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко и многие другие. На концерте имели возможность выступить с авторскими песнями и бойцы-участники спецоперации, ставшие популярными в интернете после исполнения своих песен прямо на передовой. SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил с одной из своих новых песен "Мой бой", которая по словам музыканта была написана во время его благотворительного тура по городам Донбасса и выступления в госпиталях и военных частях в зоне проведения специальной военной операции. "Настрой боевой. Очень приятно, что меня здесь ждут, любят и слушают мои песни, потому что я делаю свое творчество с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Если я здесь, значит, я нужен, а нужным, как известно, хочется быть всегда", - поделился артист. Восьмого сентября Донецкая Народная Республика отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.

https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1894891394.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донбасс, россия, донецкая народная республика, shaman (ярослав дронов) , григорий лепс, ирина дубцова