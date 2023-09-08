https://ria.ru/20230908/shaman-1894903291.html
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов - РИА Новости, 08.09.2023
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов
Певец SHAMAN в ходе концерта на мемориальном комплексе "Саур-Могила" исполнил Гимн России в День освобождения Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:17
2023-09-08T10:17
2023-09-08T15:10
донбасс
россия
донецкая народная республика
shaman (ярослав дронов)
григорий лепс
ирина дубцова
шоубиз
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Певец SHAMAN в ходе концерта на мемориальном комплексе "Саур-Могила" исполнил Гимн России в День освобождения Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. Среди звезд, поддержавших жителей Донбасса, также были Григорий Лепс, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ирина Дубцова, Аким Апачев, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко и многие другие. На концерте имели возможность выступить с авторскими песнями и бойцы-участники спецоперации, ставшие популярными в интернете после исполнения своих песен прямо на передовой. SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил с одной из своих новых песен "Мой бой", которая по словам музыканта была написана во время его благотворительного тура по городам Донбасса и выступления в госпиталях и военных частях в зоне проведения специальной военной операции. "Настрой боевой. Очень приятно, что меня здесь ждут, любят и слушают мои песни, потому что я делаю свое творчество с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Если я здесь, значит, я нужен, а нужным, как известно, хочется быть всегда", - поделился артист. Восьмого сентября Донецкая Народная Республика отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.
https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1894891394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, донецкая народная республика, shaman (ярослав дронов) , григорий лепс, ирина дубцова
Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Шоубиз
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов
SHAMAN выступил на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Певец SHAMAN в ходе концерта на мемориальном комплексе "Саур-Могила" исполнил Гимн России в День освобождения Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Среди звезд, поддержавших жителей Донбасса, также были Григорий Лепс
, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ирина Дубцова
, Аким Апачев, Ольга Кормухина
, Дмитрий Дюжев
, Гоша Куценко
и многие другие.
На концерте имели возможность выступить с авторскими песнями и бойцы-участники спецоперации, ставшие популярными в интернете после исполнения своих песен прямо на передовой.
SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил с одной из своих новых песен "Мой бой", которая по словам музыканта была написана во время его благотворительного тура по городам Донбасса и выступления в госпиталях и военных частях в зоне проведения специальной военной операции.
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"Настрой боевой. Очень приятно, что меня здесь ждут, любят и слушают мои песни, потому что я делаю свое творчество с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Если я здесь, значит, я нужен, а нужным, как известно, хочется быть всегда", - поделился артист.
Восьмого сентября Донецкая Народная Республика
отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк
) был освобожден от гитлеровских войск.