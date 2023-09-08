https://ria.ru/20230908/seyf-1895011781.html
В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф
В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф
Оружейный сейф взорвался при вскрытии в квартире девятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:09
2023-09-08T15:09
2023-09-08T15:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оружейный сейф взорвался при вскрытии в квартире девятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зеленодольская произошел взрыв", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия побиты три окна. Вскрывавший сейф мужчина пострадал, его состояние уточняется. Обстоятельства - тоже.
https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875752011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф
В квартире на юго-востоке Москвы при вскрытии взорвался оружейный сейф
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оружейный сейф взорвался при вскрытии в квартире девятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зеленодольская произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия побиты три окна. Вскрывавший сейф мужчина пострадал, его состояние уточняется. Обстоятельства - тоже.
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