https://ria.ru/20230908/seyf-1895011781.html

В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф

В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф - РИА Новости, 08.09.2023

В Москве при вскрытии взорвался оружейный сейф

Оружейный сейф взорвался при вскрытии в квартире девятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:09

2023-09-08T15:09

2023-09-08T15:09

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оружейный сейф взорвался при вскрытии в квартире девятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зеленодольская произошел взрыв", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия побиты три окна. Вскрывавший сейф мужчина пострадал, его состояние уточняется. Обстоятельства - тоже.

https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875752011.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва