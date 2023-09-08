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В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку - РИА Новости, 08.09.2023
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14:58 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sdelka-1895009187.html
В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку
В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку - РИА Новости, 08.09.2023
В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку
Еврокомиссия работает с партнерами, чтобы найти возможности вернуть Россию в зерновую сделку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:58
2023-09-08T14:58
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
оон
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Еврокомиссия работает с партнерами, чтобы найти возможности вернуть Россию в зерновую сделку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано, отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС облегчить заход российских судов с продовольствием и удобрениями в европейские порты и разморозить активы российских производителей удобрений. "Конечно, мы работаем с нашими партнерами, чтобы найти возможности для возвращения России в зерновую сделку", - сказал он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. В среду в российском МИД заявили, что обеспечение реализации меморандума Россия-ООН, предусматривавшего разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, фактически приостановлено, даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН, Зерновая сделка
В ЕС заявили, что пытаются придумать, как вернуть Россию в зерновую сделку

Стано: Еврокомиссия ищет возможности, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Еврокомиссия работает с партнерами, чтобы найти возможности вернуть Россию в зерновую сделку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано, отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС облегчить заход российских судов с продовольствием и удобрениями в европейские порты и разморозить активы российских производителей удобрений.
"Конечно, мы работаем с нашими партнерами, чтобы найти возможности для возвращения России в зерновую сделку", - сказал он.
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Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
В среду в российском МИД заявили, что обеспечение реализации меморандума Россия-ООН, предусматривавшего разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, фактически приостановлено, даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
29 августа, 08:00
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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21 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияООНЗерновая сделка
 
 
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