https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894903040.html

В Донбассе открылась вторая очередь мемориала Саур-Могила

В Донбассе открылась вторая очередь мемориала Саур-Могила - РИА Новости, 08.09.2023

В Донбассе открылась вторая очередь мемориала Саур-Могила

Открытие второй очереди восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила состоялось в ДНР к памятной дате - Дню освобождения Донбасса, передает... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:15

2023-09-08T10:15

2023-09-08T11:01

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Открытие второй очереди восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила состоялось в ДНР к памятной дате - Дню освобождения Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. Российским военно-историческим обществом (РВИО) было выполнено благоустройство нескольких зон, что включило возведение скульптурной композиции в честь погибших в 2014 году разведчиков Семеновского батальона ополчения Донбасса – 16-летней девушки с позывным "Нона" и ее боевого напарника с позывным "Гуцул". Также был установлен памятник ополченцу ДНР с позывным "Медведь" - командира подразделения, защищавшего высоту. Открытие второй очереди посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, он рассказал о подробностях выполненного благоустройства мемориального комплекса. "Сегодня добавилось еще два очень важных монумента. Монумент Олегу Гришину, легендарному "Медведю". Здесь на Саур-Могиле подразделение "медведевцев" 13 дней удерживали почти в 100 раз превосходящие силы противника. Ребята 3 раза вызывали огонь на себя. К сожалению, многие из них остались на Саур-Могиле, в том числе Олег Гришин", - рассказал Кириенко. Он также добавил, что этот и другие мемориалы Донбасса восстанавливаются по прямому поручению президента РФ Владимира Путина: "Все, что происходит с восстановлением мест гордости, силы и памяти Донбасса - это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. Он специально для создания второй очереди Саур-Могилы из своего резервного фонда выделил средства, и продолжается возрождение или даже создание заново уникальных мест памяти и гордости". Также к празднику была организована концертная программа, на которой с видеообращением выступил президент России Владимир Путин. "В этот день 80 лет назад был освобожден и очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс.... Разрушенный в ходе боев 2014-го года мемориал Саур-Могилы сегодня полностью восстановлен. Рядом с образами советских воинов по праву увековечены и подвиги, и доблестные славные потомки новых героев Донбасса. И в этом вся наша Россия цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями", - сказал президент в видеообращении. Врио главы ДНР Денис Пушилин тоже присутствовал на открытии второй очереди мемориала. По его словам, внутреннее удовлетворение от сделанного выбора в 2014 году ощущают все жители Донбасса: "Ощущать с учетом такого количества испытаний правильность своего выбора прошедших лет, конечно, это внутреннее самоудовлетворение, причем для всех жителей Донбасса". Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки. Восстановлением занимались Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

https://ria.ru/20230831/osvobozhdenie-1891753352.html

https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1894891394.html

https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донбасс, донецкая народная республика