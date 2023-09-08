https://ria.ru/20230908/sapery-1894881582.html
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов - РИА Новости, 08.09.2023
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов
Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:09
2023-09-08T06:09
2023-09-08T06:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889741819_0:206:3068:1932_1920x0_80_0_0_1f462f3c0ea0bca933104ad3942f3cab.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их муниципальным образованиям ЛНР, сообщили в пятницу в Минобороны России. Как уточнили в российском военном ведомстве, специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов по обращению местных органов власти. "С начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии. Найденные взрывоопасные предметы военными инженерами уничтожались на месте. Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889741819_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_06372ca50ae6bdfaa36d4cc8bd198aac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Россия
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов
В ЛНР разминировали более 200 объектов и передали муниципальным образованиям
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их муниципальным образованиям ЛНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Как уточнили в российском военном ведомстве, специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов по обращению местных органов власти.
Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин
"С начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии. Найденные взрывоопасные предметы военными инженерами уничтожались на месте. Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - сообщили в ведомстве.