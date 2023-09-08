https://ria.ru/20230908/sapery-1894881582.html

Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов

Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов - РИА Новости, 08.09.2023

Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов

Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:09

2023-09-08T06:09

2023-09-08T06:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

россия

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их муниципальным образованиям ЛНР, сообщили в пятницу в Минобороны России. Как уточнили в российском военном ведомстве, специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов по обращению местных органов власти. "С начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии. Найденные взрывоопасные предметы военными инженерами уничтожались на месте. Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html

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луганская народная республика, в мире, россия