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Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sapery-1894881582.html
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов - РИА Новости, 08.09.2023
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов
Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:09
2023-09-08T06:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их муниципальным образованиям ЛНР, сообщили в пятницу в Минобороны России. Как уточнили в российском военном ведомстве, специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов по обращению местных органов власти. "С начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии. Найденные взрывоопасные предметы военными инженерами уничтожались на месте. Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Россия
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов

В ЛНР разминировали более 200 объектов и передали муниципальным образованиям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота инженерных подразделений ЦВО
Работа инженерных подразделений ЦВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа инженерных подразделений ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские саперы по обращению местных органов власти Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали более 200 гражданских объектов и передали их муниципальным образованиям ЛНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Как уточнили в российском военном ведомстве, специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов по обращению местных органов власти.
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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"С начала работ групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии. Найденные взрывоопасные предметы военными инженерами уничтожались на месте. Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - сообщили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреРоссия
 
 
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