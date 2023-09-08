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В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 08.09.2023 (обновлено: 11:04 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.09.2023
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации
Российский сапёр Илья Никитин во время боёв на южнодонецком направлении проявил героизм, обезвредив более 100 взрывоопасных устройств в непосредственной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:57
2023-09-08T11:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский сапёр Илья Никитин во время боёв на южнодонецком направлении проявил героизм, обезвредив более 100 взрывоопасных устройств в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Командир инженерно-сапёрного отделения мотострелковой бригады группировки сержант Илья Никитин в составе подразделения выполнял задачу по разминированию местности на одном из участков южнодонецкого направления. Действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сержант Никитин сумел лично обезоружить и обезвредить более 100 взрывоопасных устройств, ранее установленных украинскими националистами", - сказал он. Кроме того, при разминировании одного из освобожденных от ВСУ населённых пунктов подразделение сапёров под руководством Никитина обезвредили несколько сотен снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.
https://ria.ru/20230908/sapery-1894881582.html
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации

Российский сапер обезоружил и обезвредил более ста взрывоопасных устройств ВСУ

© Минобороны РФРабота сапера в зоне СВО
Работа сапера в зоне СВО
© Минобороны РФ
Работа сапера в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский сапёр Илья Никитин во время боёв на южнодонецком направлении проявил героизм, обезвредив более 100 взрывоопасных устройств в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Командир инженерно-сапёрного отделения мотострелковой бригады группировки сержант Илья Никитин в составе подразделения выполнял задачу по разминированию местности на одном из участков южнодонецкого направления. Действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сержант Никитин сумел лично обезоружить и обезвредить более 100 взрывоопасных устройств, ранее установленных украинскими националистами", - сказал он.
Кроме того, при разминировании одного из освобожденных от ВСУ населённых пунктов подразделение сапёров под руководством Никитина обезвредили несколько сотен снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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