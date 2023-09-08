https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.09.2023
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации
Российский сапёр Илья Никитин во время боёв на южнодонецком направлении проявил героизм, обезвредив более 100 взрывоопасных устройств в непосредственной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:57
2023-09-08T09:57
2023-09-08T11:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский сапёр Илья Никитин во время боёв на южнодонецком направлении проявил героизм, обезвредив более 100 взрывоопасных устройств в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Командир инженерно-сапёрного отделения мотострелковой бригады группировки сержант Илья Никитин в составе подразделения выполнял задачу по разминированию местности на одном из участков южнодонецкого направления. Действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сержант Никитин сумел лично обезоружить и обезвредить более 100 взрывоопасных устройств, ранее установленных украинскими националистами", - сказал он. Кроме того, при разминировании одного из освобожденных от ВСУ населённых пунктов подразделение сапёров под руководством Никитина обезвредили несколько сотен снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.
https://ria.ru/20230908/sapery-1894881582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации
Российский сапер обезоружил и обезвредил более ста взрывоопасных устройств ВСУ
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российский сапёр Илья Никитин во время боёв на южнодонецком направлении проявил героизм, обезвредив более 100 взрывоопасных устройств в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Командир инженерно-сапёрного отделения мотострелковой бригады группировки сержант Илья Никитин в составе подразделения выполнял задачу по разминированию местности на одном из участков южнодонецкого направления. Действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сержант Никитин сумел лично обезоружить и обезвредить более 100 взрывоопасных устройств, ранее установленных украинскими националистами", - сказал он.
Кроме того, при разминировании одного из освобожденных от ВСУ
населённых пунктов подразделение сапёров под руководством Никитина обезвредили несколько сотен снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.
Российские саперы разминировали в ЛНР более 200 гражданских объектов