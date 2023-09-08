https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895016847.html
ЕС добавил шестерых россиян в список санкций
ЕС добавил шестерых россиян в список санкций - РИА Новости, 08.09.2023
ЕС добавил шестерых россиян в список санкций
Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:25
2023-09-08T15:25
2023-09-08T15:36
евросоюз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.В списках оказались сотрудники ФСБ, а также работники органов прокуратуры Крыма и суда. Под ограничения, в частности, попали заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, судья Симферопольского района Длявер Берберов и крымский судья Виктор Крапко.Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан и организаций из разных стран, включая Россию.Режим санкций включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории Евросоюза. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
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евросоюз, жозеп боррель, россия
Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия
ЕС добавил шестерых россиян в список санкций
ЕС добавил 6 россиян в список санкций из-за якобы нарушений прав человека
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В списках оказались сотрудники ФСБ, а также работники органов прокуратуры Крыма и суда. Под ограничения, в частности, попали заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, судья Симферопольского района Длявер Берберов и крымский судья Виктор Крапко.
Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель
. В настоящее время режим действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан и организаций из разных стран, включая Россию
.
Режим санкций включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории Евросоюза. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
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