https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895016847.html

ЕС добавил шестерых россиян в список санкций

ЕС добавил шестерых россиян в список санкций - РИА Новости, 08.09.2023

ЕС добавил шестерых россиян в список санкций

Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:25

2023-09-08T15:25

2023-09-08T15:36

евросоюз

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.В списках оказались сотрудники ФСБ, а также работники органов прокуратуры Крыма и суда. Под ограничения, в частности, попали заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, судья Симферопольского района Длявер Берберов и крымский судья Виктор Крапко.Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан и организаций из разных стран, включая Россию.Режим санкций включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории Евросоюза. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894873059.html

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евросоюз, жозеп боррель, россия