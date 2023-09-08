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Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности - РИА Новости, 08.09.2023
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18:10 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sammit-1895070035.html
Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности
Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности - РИА Новости, 08.09.2023
Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности
Столица Индии встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности, ярко украшенными и в тоже время неожиданно пустыми улицами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:10
2023-09-08T18:10
в мире
нью-дели
сергей лавров
большая двадцатка
саммит g20
дели
индия
ли цян
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Столица Индии встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности, ярко украшенными и в тоже время неожиданно пустыми улицами, передает корреспондент РИА Новости. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. Для обеспечения порядка на улицах власти задействовали около 130 тысяч сотрудников силовых ведомств, в частности 80 тысяч полицейских. Помимо них, в Нью-Дели размещены представители сил безопасности и национальной гвардии, в том числе отряды спецназа, саперы, снайперы и подразделения биологической и химической защиты. Для предотвращения угроз с воздуха в Нью-Дели развернуты системы борьбы с беспилотниками, а протекающая через индийскую столицу река Ямуна контролируется патрульными катерами и лодками. Также усиленные меры безопасности введены в отелях, где остановятся лидеры делегаций стран G20 и сопровождающие их делегации. В частности, еду в отелях будут готовить только из продуктов, прошедших через специальные лаборатории. Несмотря на то, что обычно подготовка отчетов о безопасности продуктов питания занимает несколько дней, во время саммита результаты проверки будут доступны в течении нескольких часов. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал утвердил государственные выходные на время саммита G20, с 8 по 10 сентября. На это время школы, правительственные учреждения и предприятия в Нью-Дели будут закрыты. При этом основные въезды в Нью-Дели закрыты – власти индийской столицы запретили въезд в город большинству транспортных средств, в частности грузовикам и автобусам. Так, авторикшам и автомобилям такси разрешено передвигаться по дорогам за пределами Нью-Дели, однако при въезде в сам город туристы должны будут иметь при себе соответствующие пропуска или данные о бронировании гостиницы. Район, где будут проходить основные мероприятия саммита, фактически окажется в изоляции. В частности, представители СМИ должны добираться до Международного медиацентра, где пройдут встречи и пресс-конференции, из промежуточной точки – стадиона имени Джавахарлала Неру, где будут организованы специальные шаттлы. Город ярко украшен к приезду делегаций - на многих домах появились граффити, клумбы на перекрестках ярко подсвечены и украшены, во многих местах города выставлены портреты премьер-министра Нарендры Моди. По данным властей города, в рамках подготовки к саммиту на улицах Дели высажено около 3 миллионов растений. Власти Дели пошли и на довольно нестандартные шаги - в городе размещены картонные макеты кричащих лангуров – больших обезьян с белой шерстью, которых боятся макаки, часто встречающиеся в Нью-Дели, а в городских парках будут работать специально обученные специалисты, которые будут имитировать крики лангуров.
https://ria.ru/20230908/afrosoyuz-1894975271.html
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в мире, нью-дели, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20, дели, индия, ли цян, джавахарлал неру
В мире, Нью-Дели, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20, Дели, Индия, Ли Цян, Джавахарлал Неру
Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности

Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности и пустыми улицами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Столица Индии встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности, ярко украшенными и в тоже время неожиданно пустыми улицами, передает корреспондент РИА Новости.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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Для обеспечения порядка на улицах власти задействовали около 130 тысяч сотрудников силовых ведомств, в частности 80 тысяч полицейских. Помимо них, в Нью-Дели размещены представители сил безопасности и национальной гвардии, в том числе отряды спецназа, саперы, снайперы и подразделения биологической и химической защиты. Для предотвращения угроз с воздуха в Нью-Дели развернуты системы борьбы с беспилотниками, а протекающая через индийскую столицу река Ямуна контролируется патрульными катерами и лодками.
Также усиленные меры безопасности введены в отелях, где остановятся лидеры делегаций стран G20 и сопровождающие их делегации. В частности, еду в отелях будут готовить только из продуктов, прошедших через специальные лаборатории. Несмотря на то, что обычно подготовка отчетов о безопасности продуктов питания занимает несколько дней, во время саммита результаты проверки будут доступны в течении нескольких часов.
Главный министр Дели Арвинд Кеджривал утвердил государственные выходные на время саммита G20, с 8 по 10 сентября. На это время школы, правительственные учреждения и предприятия в Нью-Дели будут закрыты. При этом основные въезды в Нью-Дели закрыты – власти индийской столицы запретили въезд в город большинству транспортных средств, в частности грузовикам и автобусам. Так, авторикшам и автомобилям такси разрешено передвигаться по дорогам за пределами Нью-Дели, однако при въезде в сам город туристы должны будут иметь при себе соответствующие пропуска или данные о бронировании гостиницы.
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Район, где будут проходить основные мероприятия саммита, фактически окажется в изоляции. В частности, представители СМИ должны добираться до Международного медиацентра, где пройдут встречи и пресс-конференции, из промежуточной точки – стадиона имени Джавахарлала Неру, где будут организованы специальные шаттлы.
Город ярко украшен к приезду делегаций - на многих домах появились граффити, клумбы на перекрестках ярко подсвечены и украшены, во многих местах города выставлены портреты премьер-министра Нарендры Моди. По данным властей города, в рамках подготовки к саммиту на улицах Дели высажено около 3 миллионов растений. Власти Дели пошли и на довольно нестандартные шаги - в городе размещены картонные макеты кричащих лангуров – больших обезьян с белой шерстью, которых боятся макаки, часто встречающиеся в Нью-Дели, а в городских парках будут работать специально обученные специалисты, которые будут имитировать крики лангуров.
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В миреНью-ДелиСергей ЛавровБольшая двадцаткаСаммит G20ДелиИндияЛи ЦянДжавахарлал Неру
 
 
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