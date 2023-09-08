https://ria.ru/20230908/sammit-1895070035.html

Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности

Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности - РИА Новости, 08.09.2023

Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности

Столица Индии встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности, ярко украшенными и в тоже время неожиданно пустыми улицами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:10

2023-09-08T18:10

2023-09-08T18:10

в мире

нью-дели

сергей лавров

большая двадцатка

саммит g20

дели

индия

ли цян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894843207_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_214e0273e7cb2891d99c60cb3cc48f73.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Столица Индии встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности, ярко украшенными и в тоже время неожиданно пустыми улицами, передает корреспондент РИА Новости. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. Для обеспечения порядка на улицах власти задействовали около 130 тысяч сотрудников силовых ведомств, в частности 80 тысяч полицейских. Помимо них, в Нью-Дели размещены представители сил безопасности и национальной гвардии, в том числе отряды спецназа, саперы, снайперы и подразделения биологической и химической защиты. Для предотвращения угроз с воздуха в Нью-Дели развернуты системы борьбы с беспилотниками, а протекающая через индийскую столицу река Ямуна контролируется патрульными катерами и лодками. Также усиленные меры безопасности введены в отелях, где остановятся лидеры делегаций стран G20 и сопровождающие их делегации. В частности, еду в отелях будут готовить только из продуктов, прошедших через специальные лаборатории. Несмотря на то, что обычно подготовка отчетов о безопасности продуктов питания занимает несколько дней, во время саммита результаты проверки будут доступны в течении нескольких часов. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал утвердил государственные выходные на время саммита G20, с 8 по 10 сентября. На это время школы, правительственные учреждения и предприятия в Нью-Дели будут закрыты. При этом основные въезды в Нью-Дели закрыты – власти индийской столицы запретили въезд в город большинству транспортных средств, в частности грузовикам и автобусам. Так, авторикшам и автомобилям такси разрешено передвигаться по дорогам за пределами Нью-Дели, однако при въезде в сам город туристы должны будут иметь при себе соответствующие пропуска или данные о бронировании гостиницы. Район, где будут проходить основные мероприятия саммита, фактически окажется в изоляции. В частности, представители СМИ должны добираться до Международного медиацентра, где пройдут встречи и пресс-конференции, из промежуточной точки – стадиона имени Джавахарлала Неру, где будут организованы специальные шаттлы. Город ярко украшен к приезду делегаций - на многих домах появились граффити, клумбы на перекрестках ярко подсвечены и украшены, во многих местах города выставлены портреты премьер-министра Нарендры Моди. По данным властей города, в рамках подготовки к саммиту на улицах Дели высажено около 3 миллионов растений. Власти Дели пошли и на довольно нестандартные шаги - в городе размещены картонные макеты кричащих лангуров – больших обезьян с белой шерстью, которых боятся макаки, часто встречающиеся в Нью-Дели, а в городских парках будут работать специально обученные специалисты, которые будут имитировать крики лангуров.

https://ria.ru/20230908/afrosoyuz-1894975271.html

https://ria.ru/20230908/sammit-1894874033.html

https://ria.ru/20230908/g20-1894952353.html

нью-дели

дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-дели, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20, дели, индия, ли цян, джавахарлал неру