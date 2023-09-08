https://ria.ru/20230908/sammit-1894874033.html

В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 08.09.2023

В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:46

2023-09-08T02:46

2023-09-08T14:47

индия

сша

украина

большая двадцатка

саммит g20

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан."По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите. — Прим. ред.) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом", — сообщил он журналистам.Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894873735.html

индия

сша

украина

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индия, сша, украина, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир зеленский, джейк салливан