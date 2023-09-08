https://ria.ru/20230908/sammit-1894874033.html
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 08.09.2023
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:46
2023-09-08T02:46
2023-09-08T14:47
индия
сша
украина
большая двадцатка
саммит g20
в мире
владимир зеленский
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан."По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите. — Прим. ред.) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом", — сообщил он журналистам.Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894873735.html
индия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, сша, украина, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир зеленский, джейк салливан
Индия, США, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
Советник Байдена Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
"По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите. — Прим. ред.) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом", — сообщил он журналистам.
В США заявили о подготовке свержения Зеленского
Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.