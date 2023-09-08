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В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 08.09.2023
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02:46 08.09.2023 (обновлено: 14:47 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/sammit-1894874033.html
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 08.09.2023
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:46
2023-09-08T14:47
индия
сша
украина
большая двадцатка
саммит g20
в мире
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан."По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите. — Прим. ред.) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом", — сообщил он журналистам.Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.
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индия, сша, украина, большая двадцатка, саммит g20, в мире, владимир зеленский, джейк салливан
Индия, США, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
В Белом доме выразили желание видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

Советник Байдена Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
"По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите. — Прим. ред.) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом", — сообщил он журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.
 
ИндияСШАУкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20В миреВладимир ЗеленскийДжейк Салливан
 
 
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