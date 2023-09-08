https://ria.ru/20230908/ruskeala-1895069622.html

В Карелии украли символ горного парка "Рускеала"

В Карелии украли символ горного парка "Рускеала" - РИА Новости, 08.09.2023

В Карелии украли символ горного парка "Рускеала"

Горный парк "Рускеала" в Карелии сообщил о краже фигурки марморика Луки – главы семейства гномов, которые считаются хранителями парка. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:05

2023-09-08T17:05

2023-09-08T18:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Горный парк "Рускеала" в Карелии сообщил о краже фигурки марморика Луки – главы семейства гномов, которые считаются хранителями парка."Сегодня мы хотим поделиться, к сожалению, неприятной новостью. Из горного парка украли главного марморика – Луку. Он хозяин горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей", – информирует парк на странице в соцсети.Отмечается, что администрация "Рускеала" расценивает пропажу фигурки как акт вандализма. В парке пока не уточняют, планируется ли обратиться в правоохранительные органы из-за кражи Луки, изображение которого украшает логотип достопримечательности.Парк "Рускеала" открыт на месте заброшенного мраморного месторождения и является одним из самых популярных мест среди туристов. Осенью 2022 года сотрудники рассказали о появлении фигурок мармориков, которые следят за состоянием территории и заботятся о его посетителях и обитателях.

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Мария Селиванова

новости - туризм, республика карелия, туризм, отдых в россии, достопримечательности, происшествия