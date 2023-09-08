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Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.09.2023
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16:51 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.09.2023
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:51
2023-09-08T16:51
экономика
цены на нефть
россия
китай
максим решетников
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КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", - сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки. "Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", - подчеркнул Решетников.
https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html
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экономика, цены на нефть, россия, китай, максим решетников
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Максим Решетников
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем

Решетников: товарооборот России и КНР превысит 200 млрд долларов в 2023 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", - сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
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Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки.
"Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", - подчеркнул Решетников.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКитайМаксим Решетников
 
 
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