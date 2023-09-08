https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.09.2023
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:51
2023-09-08T16:51
2023-09-08T16:51
экономика
цены на нефть
россия
китай
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg
КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", - сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки. "Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", - подчеркнул Решетников.
https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1304:2047:2839_1920x0_80_0_0_af68f54f748dc4e97393cad486d5cf84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, китай, максим решетников
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Максим Решетников
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Решетников: товарооборот России и КНР превысит 200 млрд долларов в 2023 году
КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", - сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией
Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки.
"Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", - подчеркнул Решетников.