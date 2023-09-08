https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html

Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем

Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.09.2023

Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем

Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:51

2023-09-08T16:51

2023-09-08T16:51

экономика

цены на нефть

россия

китай

максим решетников

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КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", - сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки. "Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", - подчеркнул Решетников.

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экономика, цены на нефть, россия, китай, максим решетников