https://ria.ru/20230908/rosstat-1895091094.html
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента
Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат . РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:34
2023-09-08T19:34
2023-09-08T19:37
экономика
россия
приморский край
москва
алексей заботкин
антон силуанов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат . "В августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,28%, по сравнению с декабрем 2022 года – 103,7%", - говорится в сообщении. В августе Росстат зафиксировал незначительную продовольственную дефляцию в 0,06% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 3,58%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 1,14%, а в годовом выражении - на 3,58%. Цены на услуги в августе подешевели на 0,32% к июлю; рост цен год к году - 9,54%. Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,9%) в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2%. Во вторник заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин говорил, что инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в стране по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.
https://ria.ru/20230906/rosstat-1894616273.html
https://ria.ru/20230816/rost-1890504002.html
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экономика, россия, приморский край, москва, алексей заботкин, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Приморский край, Москва, Алексей Заботкин, Антон Силуанов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)