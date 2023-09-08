https://ria.ru/20230908/rosstat-1895091094.html

Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента

Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента

Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат . РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:34

2023-09-08T19:34

2023-09-08T19:37

экономика

россия

приморский край

москва

алексей заботкин

антон силуанов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат . "В августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,28%, по сравнению с декабрем 2022 года – 103,7%", - говорится в сообщении. В августе Росстат зафиксировал незначительную продовольственную дефляцию в 0,06% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 3,58%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 1,14%, а в годовом выражении - на 3,58%. Цены на услуги в августе подешевели на 0,32% к июлю; рост цен год к году - 9,54%. Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,9%) в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2%. Во вторник заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин говорил, что инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в стране по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.

https://ria.ru/20230906/rosstat-1894616273.html

https://ria.ru/20230816/rost-1890504002.html

россия

приморский край

москва

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экономика, россия, приморский край, москва, алексей заботкин, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)