Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 08.09.2023 (обновлено: 19:37 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rosstat-1895091094.html
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента
Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат . РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:34
2023-09-08T19:37
экономика
россия
приморский край
москва
алексей заботкин
антон силуанов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866642_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_79106b1ecd6c2accd00bf5351ea22d36.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат . "В августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,28%, по сравнению с декабрем 2022 года – 103,7%", - говорится в сообщении. В августе Росстат зафиксировал незначительную продовольственную дефляцию в 0,06% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 3,58%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 1,14%, а в годовом выражении - на 3,58%. Цены на услуги в августе подешевели на 0,32% к июлю; рост цен год к году - 9,54%. Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,9%) в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2%. Во вторник заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин говорил, что инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в стране по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.
https://ria.ru/20230906/rosstat-1894616273.html
https://ria.ru/20230816/rost-1890504002.html
россия
приморский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866642_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_5b71ae1fc2e776598e45647f85b0f111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, приморский край, москва, алексей заботкин, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Приморский край, Москва, Алексей Заботкин, Антон Силуанов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента

Росстат: инфляция в августе замедлилась с 0,63 до 0,28%

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГипермаркет
Гипермаркет - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Гипермаркет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28% с 0,63% в июле, в годовом выражении ускорилась - до 5,15% с 4,3% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат .
"В августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,28%, по сравнению с декабрем 2022 года – 103,7%", - говорится в сообщении.
Росстат - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Росстат представил данные о россиянах с доходами ниже границы бедности
6 сентября, 19:17
В августе Росстат зафиксировал незначительную продовольственную дефляцию в 0,06% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 3,58%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 1,14%, а в годовом выражении - на 3,58%. Цены на услуги в августе подешевели на 0,32% к июлю; рост цен год к году - 9,54%.
Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,9%) в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2%.
Во вторник заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин говорил, что инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в стране по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.
Свежее мясо, овощи и зелень - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Росстат сообщил о росте цен производителей пищевой продукции в июле
16 августа, 21:26
 
ЭкономикаРоссияПриморский крайМоскваАлексей ЗаботкинАнтон СилуановФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала