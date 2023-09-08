https://ria.ru/20230908/rossiya-1894905944.html

Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин

Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023

Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания подчеркнул, что Россия всегда славилась... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:31

2023-09-08T10:31

2023-09-08T10:33

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания подчеркнул, что Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Форум, который объединит молодых специалистов социальной сферы, пройдет 8-11 сентября в Санкт-Петербурге и позволит сформировать образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли, а также создать площадки для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского молодёжного форума социального призвания... Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, бескорыстного служения Отечеству. Важно, что вы, представители молодого поколения, сохраняете приверженность этим непреходящим нравственным ценностям, принципам гуманизма и сострадания. Многое делаете для поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, нуждается в заботе и внимании", - говорится в сообщении. Путин добавил, что всех участников форума объединяет искреннее стремление внести свой вклад в развитие социальной сферы, в повышение на этом ключевом направлении эффективности взаимодействия государственных организаций, институтов гражданского общества, волонтёров и добровольцев. Президент особо отметил всестороннюю помощь, оказываемую участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. "Уверен, что в ходе форума вы обменяетесь накопленным опытом, выработаете предложения, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Желаю вам всего наилучшего", - заключил он.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин