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Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
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10:31 08.09.2023 (обновлено: 10:33 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rossiya-1894905944.html
Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин
Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания подчеркнул, что Россия всегда славилась... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:31
2023-09-08T10:33
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания подчеркнул, что Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Форум, который объединит молодых специалистов социальной сферы, пройдет 8-11 сентября в Санкт-Петербурге и позволит сформировать образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли, а также создать площадки для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского молодёжного форума социального призвания... Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, бескорыстного служения Отечеству. Важно, что вы, представители молодого поколения, сохраняете приверженность этим непреходящим нравственным ценностям, принципам гуманизма и сострадания. Многое делаете для поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, нуждается в заботе и внимании", - говорится в сообщении. Путин добавил, что всех участников форума объединяет искреннее стремление внести свой вклад в развитие социальной сферы, в повышение на этом ключевом направлении эффективности взаимодействия государственных организаций, институтов гражданского общества, волонтёров и добровольцев. Президент особо отметил всестороннюю помощь, оказываемую участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. "Уверен, что в ходе форума вы обменяетесь накопленным опытом, выработаете предложения, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Желаю вам всего наилучшего", - заключил он.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россия всегда славилась традициями милосердия, заявил Путин

Путин: Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания подчеркнул, что Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Форум, который объединит молодых специалистов социальной сферы, пройдет 8-11 сентября в Санкт-Петербурге и позволит сформировать образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли, а также создать площадки для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского молодёжного форума социального призвания... Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, бескорыстного служения Отечеству. Важно, что вы, представители молодого поколения, сохраняете приверженность этим непреходящим нравственным ценностям, принципам гуманизма и сострадания. Многое делаете для поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, нуждается в заботе и внимании", - говорится в сообщении. Путин добавил, что всех участников форума объединяет искреннее стремление внести свой вклад в развитие социальной сферы, в повышение на этом ключевом направлении эффективности взаимодействия государственных организаций, институтов гражданского общества, волонтёров и добровольцев.
Президент особо отметил всестороннюю помощь, оказываемую участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. "Уверен, что в ходе форума вы обменяетесь накопленным опытом, выработаете предложения, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания. Желаю вам всего наилучшего", - заключил он.
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