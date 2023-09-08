В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского
Профсоюзы таксистов Марселя угрожают забастовкой в день мессы папы римского
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Профсоюзы таксистов Марселя пообещали устроить забастовку в день службы Папы Римского на местном стадионе, если власти региона не откажутся от планов ввести фиксированные тарифы на маршруты из аэропорта в центр города, сообщило французское издание Provence со ссылкой на представителей профсоюзного движения.
"Профсоюз таксистов, представляющий около 1115 такси в Марселе и 1723 такси в департаменте Буш-дю-Рон, призвал к забастовке утром 23 сентября, в день мессы Папы (Римского) на Велодроме (стадион Марселя)", - говорится в статье.
Издание уточняет, что причиной протестного движения стали планы местных властей ограничить стоимость поездки между аэропортом Марселя и рядом объектов в центре города, включая Старый порт.
По информации Provence, представители таксистов считают, что расчет "фиксированного тарифа" был плохо произведен. Префектура департамента предложила зафиксировать стоимость поездки из аэропорта до Старого порта в размере 80 евро. Таксисты уточняют, что при обычном движении цена поездки по данному маршруту около 60 евро. Фиксированная стоимость, по мнению представителей водителей, позволит конкурентам, в том числе из Uber, перехватить клиентов.
В то же время префектура департамента стремится зафиксировать цены для гостей региона в преддверии крупных мероприятий, в том числе Олимпийских игр которые пройдут во Франции летом 2024 года.
Мэрия Марселя провела встречу с представителями профсоюзов, но, как уточняет газета, она "не привела к соглашению о фиксированных ценах".
Папа Римский Франциск 22-23 сентября посетит французский Марсель, где примет участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи". Понтифик обратится к верующим на футбольном стадионе "Велодром". В опубликованной программе апостольского визита значится встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.