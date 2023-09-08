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В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского - РИА Новости, 08.09.2023
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12:20 08.09.2023 (обновлено: 12:24 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rimskiy-1894940368.html
В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского
В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского - РИА Новости, 08.09.2023
В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского
Профсоюзы таксистов Марселя пообещали устроить забастовку в день службы Папы Римского на местном стадионе, если власти региона не откажутся от планов ввести... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:20
2023-09-08T12:24
в мире
марсель
франция
папа римский
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ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Профсоюзы таксистов Марселя пообещали устроить забастовку в день службы Папы Римского на местном стадионе, если власти региона не откажутся от планов ввести фиксированные тарифы на маршруты из аэропорта в центр города, сообщило французское издание Provence со ссылкой на представителей профсоюзного движения. "Профсоюз таксистов, представляющий около 1115 такси в Марселе и 1723 такси в департаменте Буш-дю-Рон, призвал к забастовке утром 23 сентября, в день мессы Папы (Римского) на Велодроме (стадион Марселя)", - говорится в статье. Издание уточняет, что причиной протестного движения стали планы местных властей ограничить стоимость поездки между аэропортом Марселя и рядом объектов в центре города, включая Старый порт. По информации Provence, представители таксистов считают, что расчет "фиксированного тарифа" был плохо произведен. Префектура департамента предложила зафиксировать стоимость поездки из аэропорта до Старого порта в размере 80 евро. Таксисты уточняют, что при обычном движении цена поездки по данному маршруту около 60 евро. Фиксированная стоимость, по мнению представителей водителей, позволит конкурентам, в том числе из Uber, перехватить клиентов. В то же время префектура департамента стремится зафиксировать цены для гостей региона в преддверии крупных мероприятий, в том числе Олимпийских игр которые пройдут во Франции летом 2024 года. Мэрия Марселя провела встречу с представителями профсоюзов, но, как уточняет газета, она "не привела к соглашению о фиксированных ценах". Папа Римский Франциск 22-23 сентября посетит французский Марсель, где примет участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи". Понтифик обратится к верующим на футбольном стадионе "Велодром". В опубликованной программе апостольского визита значится встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20230901/protesty-1893697787.html
https://ria.ru/20230906/zabastovka-1894605584.html
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в мире, марсель, франция, папа римский, эммануэль макрон, uber
В мире, Марсель, Франция, Папа Римский, Эммануэль Макрон, Uber
В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского

Профсоюзы таксистов Марселя угрожают забастовкой в день мессы папы римского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Профсоюзы таксистов Марселя пообещали устроить забастовку в день службы Папы Римского на местном стадионе, если власти региона не откажутся от планов ввести фиксированные тарифы на маршруты из аэропорта в центр города, сообщило французское издание Provence со ссылкой на представителей профсоюзного движения.
"Профсоюз таксистов, представляющий около 1115 такси в Марселе и 1723 такси в департаменте Буш-дю-Рон, призвал к забастовке утром 23 сентября, в день мессы Папы (Римского) на Велодроме (стадион Марселя)", - говорится в статье.
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Издание уточняет, что причиной протестного движения стали планы местных властей ограничить стоимость поездки между аэропортом Марселя и рядом объектов в центре города, включая Старый порт.
По информации Provence, представители таксистов считают, что расчет "фиксированного тарифа" был плохо произведен. Префектура департамента предложила зафиксировать стоимость поездки из аэропорта до Старого порта в размере 80 евро. Таксисты уточняют, что при обычном движении цена поездки по данному маршруту около 60 евро. Фиксированная стоимость, по мнению представителей водителей, позволит конкурентам, в том числе из Uber, перехватить клиентов.
В то же время префектура департамента стремится зафиксировать цены для гостей региона в преддверии крупных мероприятий, в том числе Олимпийских игр которые пройдут во Франции летом 2024 года.
Мэрия Марселя провела встречу с представителями профсоюзов, но, как уточняет газета, она "не привела к соглашению о фиксированных ценах".
Папа Римский Франциск 22-23 сентября посетит французский Марсель, где примет участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи". Понтифик обратится к верующим на футбольном стадионе "Велодром". В опубликованной программе апостольского визита значится встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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