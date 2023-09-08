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Объявлен ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью - РИА Новости, 08.09.2023
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13:40 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/reyting-1894923101.html
Объявлен ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью
Объявлен ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью - РИА Новости, 08.09.2023
Объявлен ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью
Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке бизнес-клуба "Срединный путь" обнародовали итоги ежегодного рейтинга качества управления... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:40
2023-09-08T13:40
экономика
эксперт ра
эн+ (en+ group)
россети
северсталь (металлургическая компания)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке бизнес-клуба "Срединный путь" обнародовали итоги ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью, сообщает компания.Для участия в рейтинге были приглашены более 500 руководителей закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 миллионов рублей.Методология рейтинга построена на анализе и оценке показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы компании. Критерии оценки рейтинга этого года в связи с объективным снижением информационной прозрачности бизнеса скорректированы в сторону увеличения весов качественных показателей. Итоговая оценка отражает уровень развития ключевых составляющих закупочной системы в компании: опыт работы в сфере закупок руководителем подразделения и его команды, степень автоматизации системы управления закупками, качество систематизации и регламентации закупочного процесса, показатели эффективности закупочной деятельности, соблюдение ESG-стандартов в закупочной деятельности.Уникальная факторная модель позволяет сравнить закупочные системы компаний между собой по единым критериям. Кроме того, учитывалось и мнение профессионального сообщества: участники рейтинга имели возможность оценить деятельность своих коллег из закупочных подразделений других компаний, отмечается в сообщении.По итогам рейтинга определены топ-100 и топ-5 профильных подразделений российских коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности, а также победители в отдельных номинациях.В топ-5 лучших компаний, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ, вошли ПАО АК "АЛРОСА", АО "Росгеология", ПАО "Россети/"Россети ФСК ЕЭС", ПАО "Фортум", En+.В топ-5 лучших компаний, не подпадающих под действие закупочного законодательства, отмечены ООО "ЕВРАЗ", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", "Северсталь", АО "ЦЕМРОС".Победителями в отдельных номинациях стали Руслан Хальфин (ПАО "Т Плюс"), Владимир Николашин (ПАО "РусГидро"), Яна Лысова ( АО "Россельхозбанк"), Владимир Беседко (АО "Региональные электрические сети"), Ксения Масчан (VK), Татьяна Карасева (ПАО "Ростелеком") Павел Данков (ГУП "Петербургский метрополитен"), Анатолий Хебнев (ПАО "НЛМК"), Иван Козлов (ООО "Сибирская генерирующая компания") и Артем Блинов (ПАО ГК "Самолет").Бизнес-клуб "Срединный путь" - деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России. Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия совместного наработанного опыта способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.
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экономика, эксперт ра, эн+ (en+ group), россети, северсталь (металлургическая компания)
Экономика, Эксперт РА, Эн+ (En+ Group), Россети, Северсталь (металлургическая компания)

Объявлен ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью

© Фото : пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"Лучшие директора по закупкам в компаниях с государственным участием на премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"
Лучшие директора по закупкам в компаниях с государственным участием на премии Лучшее управление закупочной деятельностью - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"
Лучшие директора по закупкам в компаниях с государственным участием на премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке бизнес-клуба "Срединный путь" обнародовали итоги ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью, сообщает компания.
Для участия в рейтинге были приглашены более 500 руководителей закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 миллионов рублей.
Методология рейтинга построена на анализе и оценке показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы компании. Критерии оценки рейтинга этого года в связи с объективным снижением информационной прозрачности бизнеса скорректированы в сторону увеличения весов качественных показателей. Итоговая оценка отражает уровень развития ключевых составляющих закупочной системы в компании: опыт работы в сфере закупок руководителем подразделения и его команды, степень автоматизации системы управления закупками, качество систематизации и регламентации закупочного процесса, показатели эффективности закупочной деятельности, соблюдение ESG-стандартов в закупочной деятельности.
Уникальная факторная модель позволяет сравнить закупочные системы компаний между собой по единым критериям. Кроме того, учитывалось и мнение профессионального сообщества: участники рейтинга имели возможность оценить деятельность своих коллег из закупочных подразделений других компаний, отмечается в сообщении.
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По итогам рейтинга определены топ-100 и топ-5 профильных подразделений российских коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности, а также победители в отдельных номинациях.
В топ-5 лучших компаний, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ, вошли ПАО АК "АЛРОСА", АО "Росгеология", ПАО "Россети/"Россети ФСК ЕЭС", ПАО "Фортум", En+.
В топ-5 лучших компаний, не подпадающих под действие закупочного законодательства, отмечены ООО "ЕВРАЗ", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", "Северсталь", АО "ЦЕМРОС".
Победителями в отдельных номинациях стали Руслан Хальфин (ПАО "Т Плюс"), Владимир Николашин (ПАО "РусГидро"), Яна Лысова ( АО "Россельхозбанк"), Владимир Беседко (АО "Региональные электрические сети"), Ксения Масчан (VK), Татьяна Карасева (ПАО "Ростелеком") Павел Данков (ГУП "Петербургский метрополитен"), Анатолий Хебнев (ПАО "НЛМК"), Иван Козлов (ООО "Сибирская генерирующая компания") и Артем Блинов (ПАО ГК "Самолет").
Бизнес-клуб "Срединный путь" - деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России. Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия совместного наработанного опыта способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.
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ЭкономикаЭксперт РАЭн+ (En+ Group)РоссетиСеверсталь (металлургическая компания)
 
 
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